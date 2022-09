CGTN: China oferece soluções para corrigir déficit em segurança e desenvolvimento globais

BEIJING, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O desenvolvimento e a segurança são preocupações comuns a todos os países, e mudanças globais, que ocorrem uma vez a cada século, entrelaçadas com uma pandemia sem precedentes tornam ainda mais difícil conquistá-los.

Na cidade uzbeque de Samarcanda, líderes dos países membros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, sigla em inglês), juntamente com vários países observadores e parceiros de diálogo se encontraram pessoalmente de 15 a 16 de setembro, dando o exemplo de como os países podem trabalhar melhor uns com os outros diante de desafios globais.

Com o compromisso de construir uma comunidade de futuro compartilhado, o presidente da China Xi Jinping propôs uma série de iniciativas para o desenvolvimento e a segurança globais, contribuindo com a sabedoria chinesa para resolver os problemas prementes que a humanidade enfrenta agora. Suas propostas foram elogiadas pela comunidade internacional, principalmente pelos países da SCO.

Segurança comum, desenvolvimento para todos

Em abril, no Fórum Boao para a Ásia, o presidente Xi propôs a Iniciativa de Segurança Global (ISG), uma ideia que tem a segurança como princípio orientador, o respeito mútuo como requisito fundamental, a segurança indivisível como o princípio relevante e a construção de uma comunidade de segurança como o objetivo de longo prazo, a fim de fomentar um novo tipo de segurança que substitui o confronto, a aliança e uma abordagem de soma zero com diálogo, parceria e resultados com ganhos para todos.

Durante reuniões bilaterais com líderes mundiais em Samarcanda, o presidente da China reiterou que os países devem apoiar uns aos outros em questões relacionadas à soberania, independência, integridade territorial e outros interesses essenciais, ecoando a ISG.

Xi também pediu esforços para proteger os interesses de segurança da região, bem como os interesses comuns dos países em desenvolvimento e mercados emergentes durante sua conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, dizendo que a China e a Rússia precisam melhorar a coordenação sob estruturas multilaterais, incluindo a SCO, a Conferência sobre Interação e Medidas de Fortalecimento da Confiança na Ásia e o BRICS, a fim de promover a solidariedade e a confiança mútua entre as várias partes.

"Diante das mudanças do mundo, de nossos tempos e da história, a China trabalhará com a Rússia para cumprir suas responsabilidades como potências e desempenhar um papel de liderança na criação de estabilidade em um mundo de mudança e desordem", disse Xi a Putin.

No Debate Geral da 76ª Sessão da Assembleia Geral da ONU em 2021, Xi apresentou a Iniciativa de Desenvolvimento Global (IDG), que enfatiza abertura, coordenação e compartilhamento.

Durante reuniões bilaterais em Samarkand, Xi expressou repetidamente a disposição da China de expandir a cooperação com outros países e construir uma sinergia mais forte entre as respectivas estratégias de desenvolvimento, de modo a ajudar a alcançar o desenvolvimento e a prosperidade comuns.

Os líderes endossaram a ISG e a IDG durante suas conversas com Xi. O presidente do Quirguistão, Sadyr Zhaparov, disse na quinta-feira que vê as duas iniciativas como importantes na promoção da paz e do desenvolvimento mundiais, enquanto o presidente do Turcomenistão, Serdar Berdimuhamedov, disse que as iniciativas são favoráveis à realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

Iniciando um futuro melhor

Este ano marca o 30º aniversário dos laços diplomáticos entre a China e o Cazaquistão, bem como entre a China e o Uzbequistão. Na quarta e quinta-feira, o presidente Xi fez visitas de Estado aos dois países, elevando assim os laços bilaterais.

Tanto o Uzbequistão quanto o Cazaquistão fazem parte da antiga Rota da Seda que liga a Ásia e a Europa. Agora, a Iniciativa do Cinturão e Rota proposta por Xi levou adiante esse espírito em todo o continente eurasiano, aproximando ainda mais os membros da SCO.

A importação e exportação de mercadorias entre a China e o Cazaquistão totalizou US$ 25,25 bilhões em 2021, um aumento de 17,6% ano a ano, e o volume de comércio entre a China e o Uzbequistão totalizou US$ 8,05 bilhões em 2021, um aumento de 21,6% em relação a 2020, mostrando que a cooperação bilateral resistiu ao teste da pandemia, provando sua forte resiliência.

A amizade inabalável entre a China e o Cazaquistão contribuirá para o crescimento de forças positivas e progressistas no mundo e para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, disse Xi ao presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev na quarta-feira.

Tokayev saudou a visita de Xi como um novo marco na história das relações Cazaquistão-China, acrescentando que a BRI se tornou um importante motor que impulsiona a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

O presidente uzbeque Shavkat Mirziyoyev, na quinta-feira, chamou a visita de Estado do presidente da China de "histórica", dizendo que ela ajudaria a consolidar a amizade tradicional entre os dois países, traçando uma rota para cooperação futura e elevando a parceria bilateral a um novo patamar com nova vitalidade e novas perspectivas.

Xi observou ainda que a China e os países da Ásia Central têm um futuro compartilhado e um profundo interesse na segurança e estabilidade mútuas, e pediu esforços para construir um sistema de governança internacional mais justo e equitativo durante suas conversas com outros líderes.

