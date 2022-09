CGTN: Chiny oferują rozwiązanie eliminujące luki w światowym bezpieczeństwie i rozwoju

PEKIN, 16 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Rozwój i bezpieczeństwo to obszary wspólnej troski wszystkich państw, a pandemia i globalne zmiany, których w naszym stuleciu dotąd nie obserwowano, zdecydowanie wyhamowały dążenia do ich osiągnięcia.

W dniach od 15 do 16 września liderzy państw członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW) oraz państw-obserwatorów i partnerów dialogu, odbywają osobiste spotkanie, które ma być przykładem na to, że współpraca w czasach globalnych wyzwań jest możliwa.

W ramach zobowiązania do zbudowania wspólnej przyszłości chiński prezydent Xi Jinping zaproponował zainicjowanie szeregu inicjatyw na rzecz globalnego rozwoju i bezpieczeństwa, polegających na wniesieniu chińskiej mądrości w rozwiązywanie palących problemów, z jakimi ludzkość dziś się boryka. Jego propozycje spotkały się z aprobatą nie tylko ze strony państw SOW, ale i społeczności międzynarodowej.

Powszechne bezpieczeństwo, rozwój dla wszystkich

Podczas kwietniowego Forum Boao dla Azji prezydent Xi przedstawił propozycję Inicjatywy na Rzecz Globalnego Bezpieczeństwa (IGB), u której podstaw leży podejście do bezpieczeństwa jako do zasady nadrzędnej, wzajemne poszanowanie dla niego jako fundamentalnego wymogu, niepodzielność bezpieczeństwa jako istotnej zasady oraz budowanie bezpiecznej wspólnoty jako cel długoterminowy, co ma przyczynić się do stworzenia nowego rodzaju bezpieczeństwa, które konfrontację, sojusz i zerojedynkowe podejście do dialogu zastąpi partnerstwem i osiągnięciami korzystnymi dla wszystkich zainteresowanych.

Podczas odbywanych w Samarkandzie posiedzeń dwustronnych, z udziałem światowych przywódców, chiński prezydent przypomniał o IGB oraz ponownie podkreślił, że państwa powinny wzajemnie wspierać się w pokonywaniu problemów związanych z suwerennością, niepodległością, integralnością terytorialną oraz innymi interesami podstawowymi.

Podczas rozmowy z prezydentem Władimirem Putinem Xi wezwał również do podjęcia działań na rzecz zagwarantowania interesów związanych z bezpieczeństwem regionu, a także wspólnych interesów państw rozwijających się i rynków wschodzących. Stwierdził również, że aby wspierać solidarność i wzajemne zaufanie wśród partnerów, Chiny i Rosja muszą rozszerzyć dwustronne ramy koordynacji, w tym SOW, Konferencję w sprawie interakcji i Środków Budowania Zaufania w Azji oraz BRICS.

„W świetle zachodzących na świecie zmian, naszych czasów i historii Chiny będą współpracować z Rosją, aby wypełnić zobowiązania, jakie przyjęły na siebie jako mocarstwa oraz odegrać czołową role w gwarantowanie stabilizacji w świecie zmian i dezorganizacji" – powiedział prezydent Xi zwracając się do prezydenta Putina.

Podczas debaty ogólnej 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2021 r. Xi zaprezentował Inicjatywę na Rzecz Globalnego Rozwoju (IGR) opierającą się na otwartości, koordynacji wymianie.

Podczas posiedzeń dwustronnych w Samarkandzie Xi ponownie zadeklarował gotowość Chin do rozszerzenia współpracy z innymi państwami oraz zbudowania silniejszej synergii między właściwymi strategiami rozwoju, a tym samym, do przyczynienia się do osiągnięcia, powszechnego rozwoju i dobrobytu.

Podczas rozmów z Xi, przywódcy poparli IGB i IGR. W czwartek, kirgiski prezydent Sadyr Dżaparow oświadczył, że zapoznał się z oboma istotnymi inicjatywami na rzecz promowania pokoju i rozwoju na świecie, natomiast prezydent Turkmenistanu, Serdar Berdimuhamedow oświadczył, iż inicjatywy przyczyniły się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Krok w lepszą przyszłość

W tym roku przypada 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Kazachstanem, a także Chinami i Uzbekistanem. W środę i czwartek prezydent Xi odwiedził oba te kraje, wynosząc stosunki dwustronne na wyższy poziom.

Uzbekistan i Kazachstan to istotne ogniwa starożytnego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję i Europę. Dziś, zaproponowana przez Xi Inicjatywa Pasa i Szlaku przenosi tego ducha na kontynent euroazjatycki, zbliżając do siebie członków SOW jeszcze bardziej.

Wartość importu i eksportu towarów między Chinami i Kazachstanem sięgnęła w 2021 r. kwoty 25,25 miliardów USD, wzrastając o 17,6% rok do roku, a wartość wymiany handlowej między Chinami a Kazachstanem wyniosła w 2021 r. 8,05 miliarda USD, co stanowiło wzrost o 21,6% w porównaniu do roku 2020 oraz potwierdziło, że współpraca dwustronna oparła się pandemii i wykazała wysoką odporność na jej skutki.

Niezłomna przyjaźń między Chinami i Kazachstanem przyczyni się do umocnienia pozytywnych i postępowych sił na świecie, a także do zbudowania wspólnoty współdzielącej przyszłość, powiedział w środę Xi zwracając się do kazachskiego prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa.

Tokajew uznał wizytę Xi za nowy kamień milowy w historii stosunków Kazachstan-Chiny i dodał, że Inicjatywa Pasa i Szlaku jest istotną siłą napędową w budowaniu wspólnej przyszłości ludzkości.

W czwartek uzbecki prezydent Shawkat Mirzijojew nazwał wizytę Xi historyczną i podkreślił, że przyczyni się ona do skonsolidowania tradycyjnych, przyjaznych stosunków między oboma państwami, wyznaczy kurs przyszłej współpracy oraz nada partnerstwu dwustronnemu nową jakość, wnosząc ożywienie i nowe szanse.

Ponadto Xi zauważył, że Chiny i państwa Azji Środkowej czeka wspólna przyszłość, ale też stoi przed nimi potrzeba pilnego zadbania o wspólne bezpieczeństwo i stabilność, a podczas rozmów z pozostałymi przywódcami wezwał również do podjęcia działań na rzecz stworzenia bardziej sprawiedliwego i równościowego systemu rządów międzynarodowych.

