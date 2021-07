CGTN: China promete "estabilidade duradoura, desenvolvimento de alta qualidade" na Região Autônoma do Tibete

A paz e a estabilidade duradouras do Tibete, bem como o desenvolvimento de uma civilização ecológica e a obtenção de desenvolvimento de alta qualidade, foram alguns dos assuntos destacados durante a visita de inspeção de três dias do presidente chinês Xi Jinping na região, que começou na quarta-feira, para marcar o 70º aniversário da libertação pacífica.

O desenvolvimento do Tibete, uma parte inseparável da China, é uma prioridade para o governo central. Desde que assumiu o comando do país em 2013, o Presidente Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, tem prestado muita atenção ao desenvolvimento da região. Foram feitos arranjos para promover a estabilidade social, o desenvolvimento de fronteiras, a proteção ecológica e a unidade étnica no Tibete, abrindo um novo capítulo de melhor governança, estabilidade e bem-estar das pessoas.

Adesão à construção da civilização ecológica

Na quarta-feira, o Presidente Xi chegou ao aeroporto Nyingchi Mainling e foi calorosamente recebido pelo povo e por funcionários locais de vários grupos étnicos antes de visitar a Ponte do Rio Nyang para inspecionar a preservação ecológica na bacia do Rio Yarlung Zangbo e seu afluente, o rio Nyang.

O Tibete manteve a qualidade ambiental estável em 2020, de acordo com um relatório do departamento de ecologia e meio ambiente da região.

Ao discursar em uma reunião ao final de sua visita de inspeção na sexta-feira, Xi reiterou sua crença de que "águas lúcidas e montanhas exuberantes são ativos inestimáveis", enquanto pedia maior promoção da conservação da biodiversidade no planalto Qinghai-Tibet.

"Devemos, sem dificuldade, dar prioridade à ecologia e buscar o desenvolvimento verde, nos esforçar para modernizar a coexistência harmoniosa do Homem e da natureza e proteger o meio ambiente do terceiro pólo", disse ele.

Até o final de 2020, o Tibete construiu 47 reservas naturais somando 412.200 quilômetros quadrados, correspondendo a mais de um terço do total da região.

Buscando desenvolvimento de alta qualidade

"Alta qualidade" é outra palavra-chave no plano de desenvolvimento do Tibete. O presidente Xi delineou elementos críticos do processo: garantir a segurança nacional e a paz e a estabilidade duradouras, melhorar continuamente a vida das pessoas, manter um bom ambiente, solidificar a defesa das fronteiras e garantir a segurança das fronteiras.

O presidente disse na sexta-feira que "o processo de construção de um país socialista moderno de uma forma geral já começou e o Tibet agora atingiu um novo ponto de partida histórico em seu desenvolvimento", ressaltando a importância de consolidar e expandir as conquistas da China na redução da pobreza e garantir uma transição tranquila para a vitalização rural.

Durante sua estadia, Xi visitou uma câmara local de planejamento urbano, um vilarejo e um parque em Nyingchi, para aprender mais sobre o planejamento do desenvolvimento da cidade, os planos de vitalização rural e a construção de parques.

Como o transporte é fundamental para o desenvolvimento econômico, ele também visitou a estação ferroviária de Nyingchi para ver o projeto da ferrovia Sichuan-Tibet e a operação do trecho ferroviário Lhasa-Nyingchi e, depois tomou um trem para a capital regional, Lhasa.

Oficialmente colocada em operação no mês passado, a ferrovia Lhasa-Nyingchi é a primeira ferrovia eletrificada do Tibete.

Xi enfatizou a importância de criar um caminho de desenvolvimento de alta qualidade que se adapte às condições reais do Tibete e disse que o processo de reforma e abertura deve ser intensificado e a construção de ferrovias, rodovias e outras infraestruturas importantes devem ser aceleradas. Ele também insistiu no desenvolvimento de setores com características locais e uma base nacional para energia limpa.

Considerando que a segurança e a estabilidade do Tibete estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento geral de toda a nação, Xi também enfatizou que o trabalho relacionado ao Tibete deve se concentrar na salvaguarda da unidade nacional e no fortalecimento da solidariedade étnica.

O presidente Xi foi informado sobre trabalhos relacionados a assuntos étnicos e religiosos no monastério Drepung, na rua Barkhor e na Praça do Palácio de Potala em Lhasa, e enfatizou a importância de proteger a liberdade de crença religiosa, gerenciar os assuntos religiosos de acordo com a lei e orientar o budismo tibetano na adaptação à sociedade socialista.

