CGTN : La Chine promet une « stabilité durable et un développement de qualité » dans la région autonome du Tibet

La paix et la stabilité durables du Tibet, ainsi que le développement d'une civilisation respectueuse de l'environnement et de la réalisation d'un développement de haute qualité, ont été parmi les questions mises en lumière lors de la tournée d'inspection de trois jours du Président chinois Xi Jinping dans la région, qui a débuté mercredi, pour marquer le 70e anniversaire de la libération pacifique.

Le développement du Tibet, partie indissociable de la Chine, est une priorité pour le gouvernement central. Depuis qu'il a pris la tête du pays en 2013, le Président Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a accordé une attention particulière au développement de la région. Des dispositions ont été prises pour promouvoir la stabilité sociale, le développement des frontières, la protection écologique et l'unité ethnique au Tibet, ouvrant ainsi un nouveau chapitre sur l'amélioration de la gouvernance, de la stabilité et du bien-être des populations.

Adhésion à la construction d'une civilisation respectueuse de l'environnement

Le Président Xi est arrivé mercredi à l'aéroport de Nyingchi Mainling et a été chaleureusement accueilli par la population locale et les fonctionnaires de divers groupes ethniques avant de visiter le pont de la rivière Nyang pour inspecter la préservation écologique dans le bassin de la rivière Yarlung Zangbo et son affluent, la rivière Nyang.

Le Tibet a maintenu une qualité environnementale stable en 2020, selon un rapport du département de l'écologie et de l'environnement de la région.

Prenant la parole lors d'une réunion clôturant sa tournée d'inspection vendredi, Xi a réitéré sa conviction que « les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables » tout en appelant à une plus grande promotion de la conservation de la biodiversité sur le plateau Qinghai-Tibet.

« Nous devrions donner, de manière indéfectible, la priorité à l'écologie et poursuivre le développement vert, nous efforcer de moderniser en mettant l'accent sur la coexistence harmonieuse de l'homme et de la nature, et protéger l'environnement du troisième pôle », a-t-il déclaré.

À la fin de l'année 2020, le Tibet avait construit 47 réserves naturelles couvrant 412 200 kilomètres carrés, représentant plus du tiers de la région totale.

Poursuivre un développement de haute qualité

« Haute qualité » est un autre mot clé dans le plan de développement du Tibet. Le Président Xi a souligné les éléments cruciaux du processus : assurer la sécurité nationale, la paix et la stabilité durables, améliorer constamment la vie de la population, maintenir un bon environnement, consolider la défense des frontières et assurer la sécurité frontalière.

Le processus de construction d'un pays socialiste moderne de manière globale a commencé et le Tibet a maintenant atteint un nouveau point de départ historique dans son développement, a déclaré le président vendredi, soulignant l'importance de consolider et d'élargir les réalisations de la Chine en matière de réduction de la pauvreté et de garantir une transition douce vers la revitalisation rurale.

Au cours de son séjour, Xi a visité le centre de planification d'une ville locale, un village et un parc à Nyingchi, pour en savoir plus sur la planification du développement de la ville, les plans de revitalisation rurale et la construction du parc.

Comme le transport est crucial pour le développement économique, il a également visité la gare de Nyingchi pour voir la conception du chemin de fer Sichuan-Tibet et l'exploitation du tronçon ferroviaire Lhassa-Nyingchi, puis a pris un train pour la capitale régionale, Lhassa.

Officiellement mis en service le mois dernier, le chemin de fer Lhassa-Nyingchi est le premier chemin de fer électrifié du Tibet.

Xi a souligné l'importance de tracer la voie d'un développement de haute qualité qui convient aux conditions réelles du Tibet, et a déclaré que la réforme et le processus d'ouverture devraient être approfondis, et la construction de chemins de fer, d'autoroutes et d'autres infrastructures majeures accélérées. Il a également encouragé le développement d'industries ayant des caractéristiques locales et une base nationale pour l'énergie propre.

Étant donné que la sécurité et la stabilité du Tibet sont étroitement liées au développement global de l'ensemble de la nation, Xi a également souligné que les travaux liés au Tibet doivent se concentrer sur la sauvegarde de l'unité nationale et le renforcement de la solidarité ethnique.

Le Président Xi a été informé des travaux relatifs aux affaires ethniques et religieuses au monastère de Drepung, rue Barkhor et place du palais de Potala à Lhassa, et il a souligné l'importance de protéger la liberté de croyance religieuse, gérer les affaires religieuses conformément à la loi et guider le bouddhisme tibétain dans son adaptation à la société socialiste.

https://news.cgtn.com/news/2021-07-23/Xi-Jinping-inspects-southwest-China-s-Tibet-127IZgyrmpi/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=9HpdMmzeFSg

