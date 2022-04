CGTN: China transforma Hainan em um exemplo de reforma e abertura na nova era

Zona de desenvolvimento econômico de Yangpu

Na terça-feira, Xi inspecionou a zona de desenvolvimento econômico de Yangpu, na cidade de Danzhou, e obteve informações sobre o desenvolvimento da zona e a construção do porto de livre comércio com características chinesas.

Descrevendo Yangpu como uma zona piloto e de demonstração do Porto de Livre Comércio de Hainan, ele pediu inovações ousadas na construção da zona e nos esforços para melhor atender à Iniciativa Cinturão e Rota (BRI).

Na quarta-feira, o presidente visitou uma exposição sobre as conquistas de Hainan no aprofundamento da reforma e abertura e na construção do porto de livre comércio.

Com um porto de águas profundas e localização especial privilegiada, Yangpu tem desempenhado um papel importante na reforma e abertura de Hainan desde a criação de uma zona de desenvolvimento em nível estadual em 1992.

Localizada no noroeste de Hainan, Yangpu está próxima à área de livre comércio da ASEAN, com uma distância em linha reta de menos de 500 milhas náuticas de mais de dez principais cidades portuárias da região.

Yangpu também é um ponto de encontro do novo Corredor Internacional de Comércio Terrestre-marítimo – uma passagem de comércio e logística construída em conjunto por Singapura e pelas regiões provincianas do oeste da China – e da Rota Marítima da Seda do século XXI, parte da BRI.

O tráfego de contêineres do porto de Yangpu atingiu 403.300 unidades equivalentes a 20 pés (TEUs) no primeiro trimestre do ano, um aumento de 61,84% em relação ao mesmo período do ano passado.

Avanços de Hainan no aumento da abertura

Durante sua visita de inspeção a Hainan, Xi também visitou um laboratório-semente e um instituto de pesquisa da Universidade do Oceano da China, na cidade de Sanya, uma seção de um parque nacional de floresta tropical e um vilarejo na cidade de Wuzhishan.

Ele participou de uma reunião com autoridades seniores da província no final da viagem, pedindo que se façam esforços para transformar o Porto de Livre Comércio de Hainan em um elegante "cartão de visita" da China.

De acordo com Xi, Hainan deve concentrar seus esforços no desenvolvimento do turismo, dos serviços modernos, dos setores de alta tecnologia e do setor de agricultura tropical e acelerar a construção de um sistema industrial moderno.

Ele pediu que se removam os obstáculos em sistemas e mecanismos e que se aprofunde a abertura em áreas mais amplas.

Foi a primeira visita de inspeção de Xi à província desde abril de 2018, quando participou de um encontro comemorativo do 30º aniversário de fundação da província de Hainan e da Zona Econômica Especial de Hainan. Durante aquela viagem, ele anunciou planos de construir uma zona piloto de livre comércio que cubra toda a ilha e de analisar a criação de um porto de livre comércio com características chinesas.

Em junho de 2020, as autoridades chinesas lançaram um plano diretor para o Porto de Livre Comércio de Hainan, com o objetivo de transformar a província em um porto de livre comércio de alto nível com influência global até meados do século.

Um sistema portuário de livre comércio com foco na liberação e facilitação do comércio e dos investimentos será "basicamente estabelecido" em Hainan até 2025 e se tornará "mais maduro" até 2035, de acordo com o plano.

Ele estabelece também que as autoridades esperam fazer de Hainan a linha de frente da integração da China com o sistema econômico global.

Um ano depois, a China aprovou uma lei sobre o Porto de Livre Comércio de Hainan, tomando medidas institucionais para a construção do porto em nível legislativo nacional.

A lei esclarece que o Porto de Livre Comércio de Hainan cobre toda a ilha e estabelece políticas e sistemas em etapas ou fases para realizar a liberação e facilitação do comércio, dos investimentos, do fluxo internacional de fundos, da saída e entrada de funcionários e do transporte, além de garantir o fluxo seguro de dados.

