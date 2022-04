CGTN: Chiny chcą uczynić Hajnan wzorcem reformy, która będzie sprzyjać otwarciu się w nowej erze

Strefa ekonomiczna Yangpu

We wtorek Xi odwiedził strefę ekonomiczną Yangpu położoną w mieście Danzhou. Podczas wizyty rozmawiał o rozbudowie strefy i stworzeniu typowo chińskiego portu wolnego handlu.

Odnosząc się do Yangpu jako pilotażowej i demonstracyjnej strefy Portu Wolnego Handlu Hajnan, wezwał do śmiałego wykorzystywania innowacji w procesie budowy strefy oraz podjęcia działań przynoszących większe korzyści Inicjatywie Pasa i Drogi (BRI).

W środę odwiedził wystawę poświęconą wkładowi, jaki Hajnan wniosło w pogłębianie reform, otwarcie się oraz budowę portu wolnego handlu.

Strefa Yangpu, utworzona wokół portu głębinowego i charakteryzująca się szczególnymi walorami lokalizacyjnymi, odgrywa szczególną rolę w reformie prowincji Hajnan oraz otwarciu się od samego początku utworzenia państwowej strefy ekonomicznej w 1992 r.

Strefa ekonomiczna Yangpu położona w północno-wschodniej części prowincji Hajnan, znajduje się w pobliżu Strefy Wolnego Handlu ASEAN, a od ponad 10 głównych miast portowych regionu w linii prostej dzieli ją odległość mniejsza niż 500 mil morskich.

Strefa ekonomiczna Yangpu znajduje się również na przecięciu Nowego Międzynarodowego Korytarza Lądowo-Morskiej Wymiany Handlowej - pasażu handlowego i logistycznego wybudowanego wspólnie przez Singapur i regiony zachodnich prowincji Chin - oraz 21-wiecznego Morskiego Jedwabnego Szlaku będącego częścią BRI.

W pierwszym kwartale roku przepustowość kontenerowa Portu Yangpu osiągnęła 403 300 dwudziestostopowych jednostek ekwiwalentnych (TEU), o 61,84% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Dążenia Hajnan do pogłębienia otwarcia się

Podczas wizyty w Hajnan Xi odwiedził również laboratorium nasion i instytut badawczy Oceanicznego Uniwersytetu Chin w mieście Sanya, a także część lasu deszczowego, w którym utworzono park narodowy, oraz wioskę położoną niedaleko miasta Wuzhishan.

Na zakończenie wizyty wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami wyższego szczebla władz prowincji, podczas którego wezwał do podjęcia działań na rzecz przekształcenia Portu Wolnego Handlu Hajnan w elegancką „wizytówkę" Chin.

Hajnan powinno skoncentrować działania na rozwoju turystyki, nowoczesnych usług, sektorów zaawansowanych technologicznie i przemysłu rolnictwa tropikalnego, a także przyspieszyć budowę nowoczesnego przemysłu, powiedział.

Wezwał do usunięcia niedociągnięć w systemie i mechanizmach oraz pogłębienia otwarcia się w wielu nowych obszarach.

Była to pierwsza wizyta prezydenta Xi w prowincji od kwietnia 2018 r., kiedy to wziął on udział w obchodach 30. rocznicy powstania prowincji Hajnan i Specjalnej Strefy Ekonomicznej Hajnan. Podczas wizyty ogłosił plany zbudowania pilotażowej strefy wolnego handlu obejmującej całą wyspę, a także przeanalizowania możliwości zbudowania typowo chińskiego portu wolnego handlu.

W czerwcu 2020 r. chińskie władze opublikowały centralny plan budowy Portu Wolnego Handlu Hajnan, którego celem było przekształcenie prowincji do połowy stulecia w port wolnego handlu o ogólnoświatowym znaczeniu.

Według planu system portu wolnego handlu koncentrujący się na uwolnieniu handlu i inwestycji, a także sprzyjaniu wymianie handlowej, powstanie w prowincji Hajnan do 2025 r., a ostatecznego kształtu nabierze do 2035 r.

Jak stwierdzono, władze oczekują, że Hajnan stanie się osią integracji Chin z ogólnoświatowym systemem ekonomicznym.

Rok później Chiny przyjęły ustawę o Porcie Wolnego Handlu Hajnan określającą wymogi instytucjonalne dotyczące budowy portu na krajowym szczeblu ustawodawczym.

Ustawa stanowi, że Port Wolnego Handlu Hajnan ma obejmować całą wyspę, a także określa wdrażane etapowo strategie polityczne i systemy prowadzące do uwolnienia handlu i sprzyjania wymianie handlowej, zagwarantowania międzygranicznego przepływu funduszy, zasady wjazdu i wyjazdu pracowników i transportu oraz gwarancje bezpiecznego przepływu danych.

https://news.cgtn.com/news/2022-04-13/China-to-make-Hainan-an-example-of-reform-opening-up-in-new-era-19cDYBYsRmo/index.html

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=1clik_hOOMU

SOURCE CGTN