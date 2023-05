CGTN: Čínské "město budoucnosti" Xiongan a jeho rozvoj díky inovacím

PEKING, 11. května 2023 /PRNewswire/ -- Množství rozestavěných mrakodrapů, moderní čtvrti plné zeleně a autobusy bez řidičů křižující nové asfaltové silnice - to je jen zlomek z řady ukazatelů, které dokládají vzestup nové oblasti Xiongan v severočínské provincii Hebei.

Nová oblast Xiongan je moderní metropolí na vysoké úrovni, ekologicky šetrnou a vybavenou špičkovou infrastrukturou, a je jedním z ambiciózních čínských projektů. Nová oblast je tak rozvinutá, že by nikdo nevěřil, že vše v tomto městě snů bylo vybudováno od nuly před pouhými šesti lety.

Xiongan, který leží 105 km od hlavního města Pekingu i pobřežní metropole Tianjin, byl založen s cílem odlehčit Pekingu a zároveň podpořit "koordinovaný regionální rozvoj" regionu Peking-Tianjin-Hebei. Očekává se, že město bude srovnatelné se zvláštní ekonomickou zónou Šen-čen a novou oblastí Pudong v Šanghaji.

Prezident Si Ťin-pching se ve středu vydal na inspekční návštěvu města, při níž ocenil "důležité postupné výsledky" ve městě a zároveň vyzval k nepřetržitému a kvalitnímu rozvoji, který zahrnuje inovace, vysokou úroveň digitalizace, nízkouhlíkový rozvoj a příznivé životní prostředí pro obyvatele.

Centrum inovací

V Xionganu se vše digitalizuje, protože se zde zrychluje vysoce kvalitní rozvoj zahrnující vědecké a technologické inovace.

Jedním z příkladů jsou autobusy bez řidiče, které se v současné době testují. V zájmu zvýšení efektivity dopravní sítě dokážou vozidla nejen rozpoznávat semafory a dopravní značky, ale také snížit rychlost nebo zastavit v případě překážek.

Ve městě je také 153 km "digitálních silnic", kde senzory na sloupech veřejného osvětlení mohou monitorovat počet a rychlost vozidel, aby se snížily dopravní zácpy. "Výstavba inteligentního města ... se stala příkladem pro plánování a řízení budoucích měst," uvedl Weng Mengyong, předseda Čínské společnosti pro dálnice a dopravu.

Prezident Si během své cesty zdůraznil svou vizi "úrodné půdy pro inovace a podnikatelské záměry".

Čínský prezident rovněž vyzval k zavedení průkopnických strategií a opatření v oblasti reforem a otevírání se, jakož i perspektivních zkušebních a ukázkových inovačních projektů v této oblasti.

Od roku 2017, kdy Čína oznámila plány na založení města, se v nové oblasti Xiongan podařilo realizovat investice ve výši více než 510 miliard jüanů (asi 74 miliard USD). Konkrétně čínské státní podniky založily více než 140 dceřiných společností a poboček zaměřených mimo jiné na odvětví, jako jsou informační technologie, moderní vědy o živé přírodě, biotechnologie a nové materiály.

Město pro lidi

"Xiongan je mladé město s velkým potenciálem," řekl Zhao Can, zaměstnanec společnosti Hebei Xiongan Urban Construction Co., Ltd.. Bývalý obyvatel Pekingu se rozhodl usadit se v Xionganu se svou ženou.

Zhao patří mezi statisíce mladých talentů, které do města láká jeho příznivá politika, přátelské veřejné služby a "zelené" životní prostředí.

Během své středeční cesty navštívil prezident Si rezidenční komunitu, která je domovem více než 5000 přesídlených obyvatel, a zdůraznil, že je důležité zajistit přesídleným obyvatelům dobrý život a uspokojivé pracovní příležitosti.

Podpora rovného přístupu k základním veřejným službám má zásadní význam pro budování občanského města, ve kterém se dobře žije a které je příznivé pro podnikání, poznamenal Si.

Podle odborníků je rozvoj nové oblasti Xiongan příkladem modernizace Číny, která má historický význam.

"Nejdříve je třeba vypracovat úplný a vědecký plán a poté celonárodní systém na podporu inovačních kroků. Město se zrodilo jako základna pro domácí technologické objevy," řekl Cong Yi, děkan školy marxismu na Tianjinské univerzitě financí a ekonomie.

"Nejenže odráží místo, kde je ukotvena ekonomická síla Číny, ale bude také hrát příkladnou roli ve světě a ukáže, že čínský způsob modernizace není poháněn pouze ekonomickým růstem, ale že se jedná o všestranný model rozvoje."

https://news.cgtn.com/news/2023-05-11/China-s-city-of-the-future-Xiongan-and-its-innovation-driven-growth-1jIrs4oCwKc/index.html

SOURCE CGTN