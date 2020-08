CGTN: chińska wizja światowej klasy armii na miarę naszych czasów

W ciągu ostatnich kilku lat prezydent Chin, Xi Jinping, sekretarz generalny Głównego Komitetu Komunistycznej Partii Chin (CPC) oraz przewodniczący Centralnej Komisji Militarnej (CMC) dokonali znacznego przekształcenia PLA, która dziś jest jednostką światowej klasy jeśli chodzi o siły zbrojne.

Światowej klasy siły zbrojne

Plany przewodniczącego Centralnej Komisji Militarnej (CMC) dotyczące wzmocnienia armii są odpowiedzią na fundamentalne pytanie: jaki rodzaj sił zbrojnych interesuje Chiny i w jaki sposób będzie możliwe ich budowanie.

W grudniu 2012, zaledwie po miesiącu od objęcia najwyższego stanowiska w partii, Xi mówił o potrzebie budowy silnej armii.

„Aby zrealizować plan wielkiego odmłodzenia i odnowienia chińskiego narodu, musimy połączyć budowę zamożnego państwa z tworzeniem silnej armii" - powiedział Xi.

Od 2015 r. w PLA przeprowadzono restrukturyzację kadry kierowniczej i systemu zarządzania, zoptymalizowano jej strukturę oraz zreformowano politykę zbrojną oraz instytucje wojskowe.

Podczas parady upamiętniającej 70-rocznicę zakończenia II wojny światowej we wrześniu 2015 r. Chiny przekazały światu, że ograniczą liczebność armii o 300000 i zobowiązały się nie dążyć nigdy do militarnej hegemonii.

W 2017 r. podczas 19. narodowego kongresu CPC ogłoszono, że do połowy XXI w. Chiny dokonają całkowitej transformacji PLA w światowej klasy siłę wojskową.

Stwierdzono, że nastała nowa era, jeśli chodzi o budowanie obrony narodowej i sił militarnych, otwierając niejako nowy rozdział historii. Do 2020 r. PLA zostanie zmechanizowana, poczynione zostaną znaczne kroki w kierunku jej informatyzacji oraz wzmocnione zostaną jej zdolności strategiczne. Ustalono także termin, do którego armia chińska przekształci się w całkowicie zmodernizowane siły zbrojne (2035 r.). Celem długofalowym jest osiągniecie wiodącej pozycji militarnej na świecie do 2050 r.

W grudniu 2018 r. Xi opisał to jako zadanie strategiczne na drodze socjalistycznej modernizacji w celu budowy silnej obrony narodowej i armii odpowiadającej międzynarodowej pozycji Chin, stojącej na straży bezpieczeństwa kraju i zabezpieczającej jego interesy rozwojowe.

Chiny są na drodze do modernizacji armii, ale budżet zbrojny kraju pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Najnowsze oficjalne dane podają, że budżet obronny Chin na rok 2020 nadal odnotowuje jedynie jednocyfrowy wzrost w kolejnych pięciu latach i osiąga poziom 6,6% - najniższy wskaźnik wzrostu w ostatnich latach.

Budżet ten utrzymuje się na poziomie 1,3% produktu krajowego brutto, czyli znacznie poniżej średniego światowego poziomu wynoszącego 2,6%.

Idea budowania światowej klasy sił zbrojnych oznacza, że armia będzie stanowiła silne wsparcie w ochronie suwerenności Chin, bezpieczeństwa kraju i jego interesów rozwojowych, a tym samym przyczyni się do budowania światowego pokoju i stabilizacji oraz realizacji planu odmłodzenia kraju.

Stworzona by walczyć

„Armia jest stworzona do walki. Nasze siły zbrojne muszą rozważać swoje zdolności bojowe jako kryterium, jakie muszą spełnić w swej pracy oraz skupić się na sposobie wygrania za każdym razem, gdy siły te zostaną zmobilizowane" - podkreślił Xi.

Podczas przeglądu armii, Xi jeszcze raz podkreślił potrzebę poprawy zdolności bojowej i gotowości do wojny chińskich sił zbrojnych.

W odpowiedzi na jego słowa, armia prowadzi szeroko zakrojone działania w celu wdrożenia szkoleń w prawdziwych warunkach bojowych.

Od 2012 r. chińskie siły zbrojne przeprowadziły rozległe szkolenia nakierowane na realizację misji i dostosowane do specjalnych potrzeb różnych kierunków strategicznych oraz ćwiczenia wszystkich służb zbrojnych, w tym 80 łączonych ćwiczeń na poziomie brygady i dywizji.

W tym roku PLA pokazało swoje zdolności bojowe w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe.

W chińskiej walce przeciwko COVID-19 PLA wysłało ponad 4000 osób należących do personelu medycznego do epicentrum epidemii, prowincji Hubei, aby tam pracowali oni nad opanowaniem sytuacji epidemicznej. Zespoły medyczne zostały uformowane w ciągu dwóch godzin od wydania rozkazu i dotarły na miejsce w przeciągu 24 godzin, przywożąc ze sobą materiały ochronne pozwalające na pracę przez siedem kolejnych dni. Leczenie pacjentów rozpoczęło się natychmiast po ich przybyciu na miejsce.

Według danych chińskiego Ministerstwa Obrony (stan na 28 lipca) PLA wraz z Ludową Policją Zbrojną (PAP) wysłała 725000 osób do walki na froncie przeciwpowodziowym w celu wzmocnienia wałów, zabezpieczenia miejsc przerwania tamy oraz ewakuacji mieszkańców.

Surowe zarządzanie armią

Prezydent Xi wiele razy podkreślał potrzebę zarządzania armią na drodze surowej dyscypliny w każdym aspekcie i zgodnie z chińskim prawem.

Idea ta została również wpisana w projekt ustawy podczas 4. Sesji Plenarnej 18. Centralnego Komitetu CPC w 2014 r.

Podczas inspekcji 13. armii stacjonującej w południowozachodnich Chinach w styczniu 2016 r., Xi nawoływał do wzmocnienia sił zbrojnych poprzez reformy, poza wzmocnieniem świadomości politycznej i praworządności w celu budowania silnej armii.

Od 2012 r. Chiny skupiały się również na walce z korupcją w wojsku, dokonując wielu inspekcji i aresztując wielu oficerów i dowódców wojskowych, w tym Xu Caihou i Guo Boxiong, czołowych generałów kraju i wiceprzewodniczących CMC.

