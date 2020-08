CGTN : décoder la vision de la Chine pour une armée de classe mondiale d'une nouvelle ère

Ces dernières années, le Président chinois Xi Jinping, qui est également secrétaire-général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale (CMC), a refondu l'APL et la dirige pour en faire une force militaire de classe mondiale.

Forces de classe mondiale

Le raisonnement du président de la Commission militaire centrale à propos du renforcement de l'armée répond aux questions fondamentales de savoir quel type de forces armées la Chine souhaite avoir et comment la Chine doit s'y prendre pour y parvenir.

En décembre 2012, à peine un mois après avoir accédé à la fonction suprême dans le Parti, Xi a évoqué la nécessité de bâtir une armée robuste.

« Pour parvenir à la grande régénération de la nation chinoise, nous devons allier la création d'un pays prospère à celle d'une armée robuste », a expliqué Xi.

L'APL a réformé ses dirigeants et son système de gestion, optimisé sa structure et refondu ses politiques et institutions militaires depuis 2015.

Lors de la parade organisée en septembre 2015 pour commémorer le 70ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Chine a expliqué au monde qu'elle réduirait de 300 000 le nombre de ses soldats et qu'elle ne chercherait jamais à exercer son hégémonie.

En 2017, une feuille de route a été présentée au 19ème Congrès national du CPC, selon laquelle la Chine transformerait intégralement l'APL en une force militaire de classe mondiale d'ici au milieu du 21ème siècle.

Selon cette feuille de route, dans la nouvelle ère qui s'ouvre, la tâche consistant à renforcer la défense nationale et l'armée a également ouvert un nouveau chapitre. En 2020, l'APL réalisera sa mécanisation, fera d'importants progrès dans son informatisation et accomplira d'immenses avancées dans ses capacités stratégiques. La feuille de route a également fixé un objectif à moyen terme pour l'armée chinoise, à savoir celui de devenir une puissance modernisée d'ici à 2035, ainsi qu'un objectif à long terme, qui est de devenir une armée de tout premier ordre mondial d'ici à 2050.

En décembre 2018, Xi l'a décrit comme une tâche stratégique dans la modernisation socialiste pour bâtir une défense nationale renforcée et une armée robuste, à la mesure de la position de la Chine dans le monde et de ses intérêts en matière de sécurité et de développement.

Alors que la Chine est sur la voie de la modernisation militaire, son budget militaire reste relativement bas. Selon les derniers chiffres officiels, le budget de la défense de la Chine pour 2020 continue d'afficher une croissance à un chiffre pour la cinquième année consécutive, soit 6,6 pour cent, le taux de croissance le plus bas de ces dernières années.

Le budget est resté autour de 1,3 pour cent de son produit national brut, bien en dessous de la moyenne mondiale qui est de 2,6 pour cent.

L'idée de bâtir des forces armées de classe mondiale signifie que l'armée peut apporter un solide appui à la protection de la souveraineté de la Chine, à sa sécurité et à ses intérêts en matière de développement, à la protection de la paix et de la stabilité mondiales, et à la réalisation de la régénération nationale.

Bâtie pour combattre

« Une armée est bâtie pour combattre. Notre armée doit considérer que sa capacité de combattre est le critère à remplir au cœur de tout ce qu'elle entreprend et de sa réflexion sur la manière de l'emporter lorsqu'elle est sollicitée », a expliqué Xi.

Lors de ses tournées d'inspection de l'armée, Xi a rappelé qu'il était nécessaire que les forces armées renforce leur capacité de combat et leur état de préparation à la guerre.

En réponse à cet appel, la formation militaire dans des conditions de combat réelles au sein de l'ensemble des forces armées va bon train.

Depuis 2012, les forces armées chinoises ont suivi une formation complète orientée vers les missions adaptée aux besoins particuliers des différents exercices et orientations stratégiques dans tous les services et dans toutes les armes, dont plus de 80 exercices conjoints au niveau de la brigade ou de la division, voire à un niveau supérieur.

Cette année, l'APL a également montré sa capacité de combat en intervenant dans des situations d'urgence.

Dans la lutte que mène la Chine contre la COVID-19, l'APL a envoyé plus de 4 000 soignants vers l'épicentre de la maladie, dans la province du Hubei, en vue de maîtriser l'épidémie. Des équipes militaires ont été constituées en l'espace de deux heures après en avoir reçu l'ordre, et elles sont arrivées à destination en 24 heures, emmenant avec elles un stock d'équipement de protection pour sept jours. Une fois arrivées, elles ont immédiatement commencé à traiter les patients.

Le 28 juillet, selon le ministère chinois de la Défense, l'APL et la Police armée du peuple (PAP) ont envoyé 725 000 membres de leur personnel afin de combattre sur le front de la lutte contre les inondations en consolidant des digues, en colmatant les brèches et en évacuant des habitants.

Stricte gouvernance militaire

Le Président Xi a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de gouverner l'armée avec une discipline ferme et en conformité avec le droit à tous les égards.

Cette idée était également inscrite dans le plan de travail national relatif à l'État de droit lors de la Quatrième séance plénière du 18ème Comité central du CPC en 2014.

Lorsqu'il a inspecté le 13ème groupe d'armée dans le sud-ouest de la Chine en janvier 2016, Xi a également demandé le renforcement des forces armées à travers des réformes, outre le renforcement de la sensibilisation politique et du respect du droit pour bâtir une armée robuste.

Depuis 2012, la lutte contre la corruption au sein de l'armée a également été au cœur de l'action d'ampleur menée contre la corruption, des dizaines d'officiers faisant l'objet d'enquêtes et étant incarcérés, comme Xu Caihou et Guo Boxiong, tous les deux d'anciens généraux hauts gradés et vice-présidents du CMC.

