CGTN : la Chine souligne le 70e anniversaire de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la Corée, et réclame des efforts pour préserver la paix mondiale

Lors de cet événement, le président chinois Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et président de la Commission militaire centrale, a prononcé un discours exhortant la nation à se souvenir de son histoire, transmettre l'esprit des Volontaires du peuple chinois et promouvoir le socialisme doté de nouvelles caractéristiques.

Consultez l'article original ici.

Se souvenir de la guerre

Lors de l'événement, le président chinois a souligné que la grande victoire obtenue lors de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la Corée sera à jamais inscrite dans l'histoire de la nation chinoise et l'histoire de la paix, du développement et des progrès de l'humanité.

Xi Jinping a salué l'importance historique de la guerre de résistance à l'agression des États-Unis et d'aide à la Corée, notant que cette « grande guerre » a permis de défier les envahisseurs tout en repoussant l'expansion de l'impérialisme et en préservant la sécurité de la Chine nouvelle.

Il a également affirmé que cette guerre a permis de protéger l'existence pacifique du peuple chinois, de stabiliser la situation dans la péninsule coréenne et de maintenir la paix en Asie, et dans le monde.

La guerre de Corée a éclaté en juin 1950, huit mois après la fondation de la République populaire de Chine. Il a fallu peu de temps aux feux de la guerre pour atteindre le fleuve Yalu, qui marque la frontière entre la Chine et la RPDC, et faire des ravages à Dandong, dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine. Des bâtiments ont été bombardés et des civils ont été tués lors de frappes aériennes américaines.

À l'époque, les forces armées de la Chine nouvelle étaient mal équipées et dépourvues de forces aériennes et navales aptes au combat. Cependant, à la demande de la RPDC, l'armée des Volontaires du peuple chinois a investi la péninsule coréenne en octobre 1950 pour prêter main-forte au peuple coréen, jusqu'à ce qu'une trêve soit conclue, en 1953.

Le président Xi Jinping a indiqué que la victoire apporte la preuve que le peuple chinois a tenu bon en Orient, ajoutant que ce triomphe a jeté les bases du statut de la Chine nouvelle au sein des affaires asiatiques et internationales.

Transmettre l'esprit des VPC

Au total, ce sont 2,9 millions de soldats de l'armée des VPC qui ont rejoint le champ de bataille en deux ans et neuf mois. Et plus de 197 000 d'entre eux ont sacrifié leur vie pendant la guerre.

Xi Jinping a salué le grand patriotisme dont étaient animées les VPC dans leur lutte contre un ennemi puissant, exhortant le peuple chinois à perpétuer cet esprit dans la nouvelle ère et aspirant au rajeunissement de la nation.

Le président a fait remarquer que l'armée des VPC a fait preuve de patriotisme, d'héroïsme, d'optimisme, de dévouement envers sa mission et aussi d'un esprit de paix et de justice dans le monde pendant la guerre. Il a également insisté sur le fait que ces valeurs devraient être transmises de génération en génération.

En outre, Xi Jinping a ajouté que la ténacité forgée pendant la guerre doit inspirer le peuple chinois et l'ensemble de la nation à combattre l'hégémonie, à s'unir et à renforcer ses capacités de combat, forts d'une détermination à surmonter l'ensemble des défis et difficultés qui se dresseront sur leur chemin.

Préserver la paix mondiale

En commémorant cette guerre, l'objectif de la Chine n'est pas d'encourager la haine. Il s'agit plutôt de puiser un courage dans l'histoire pour relever avec bravoure les nouveaux défis d'aujourd'hui et promouvoir la paix et le développement dans le monde de façon plus efficace.

Dans son discours, Xi Jinping a souligné que la victoire pendant cette guerre a démontré que la justice doit prévaloir sur le pouvoir, et que le développement pacifique est une tendance historique irréversible.

Il a réclamé des efforts pour préserver la paix et la justice dans le monde, déclarant que la Chine, en tant que grand pays responsable, est prête à unir ses efforts avec les peuples du monde entier pour bâtir une communauté tournée vers un avenir commun pour l'humanité.

La Chine a répété qu'elle adhère à une politique de défense nationale de nature défensive. Le président Xi Jinping a également souligné que l'armée chinoise sera toujours un ardent défenseur de la paix mondiale.

Il rappelle que le peuple chinois chérit la paix, mais qu'il ne fera jamais de compromis face aux menaces et ne sera jamais victime de répression.

« La Chine ne cherche jamais l'hégémonie ni l'expansion et s'oppose fermement à la domination et à la politique du pouvoir », a-t-il réitéré, ajoutant que la Chine ne permettra jamais que ses intérêts nationaux en matière de souveraineté, de sécurité et de développement soient compromis.

« Le peuple chinois est engagé et confiant au moment où il envisage les perspectives prometteuses du rajeunissement national », a-t-il conclu.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8inY3lyNXLA

SOURCE CGTN