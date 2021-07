CGTN: Chiny wzywają partie polityczne na całym świecie do wspólnego stawienia czoła globalnym wyzwaniom

Temat szczytu to „Dla dobra społeczeństwa: odpowiedzialność partii politycznych". W spotkaniu wzięło udział ponad 500 liderów partii politycznych i organizacji politycznych z ponad 160 krajów oraz ponad 10 000 przedstawicieli organizacji.

W swoim przemówieniu Xi wezwał ugrupowania polityczne do przyjęcia idei światowej wspólnoty opartej na wspólnej przyszłości.

„Patrząc z perspektywy >>najpierw mój własny kraj<<, świat jest ciasnym i zatłoczonym miejscem pogrążonym w zajadłej konkurencji - powiedział Xi. - Tymczasem, postrzegany jako >>międzynarodowa społeczność ze wspólną przyszłością<<, staje się rozległym i szerokim miejscem obfitującym w możliwości współpracy".

Nie pozostawić żadnego kraju ani narodu w tyle

Na drodze do dobrobytu całej ludzkości, żaden kraj ani naród nie powinien pozostać w tyle, podkreślił Xi w przemówieniu.

Wszystkie kraje i narody są w równym stopniu upoważnione do możliwości i praw rozwojowych, dodał Xi, zaznaczając, że rozwój jest uprawnieniem wszystkich krajów, a nie wyłącznym przywilejem nielicznych.

Xi wezwał wszystkie ugrupowania polityczne świata do zmierzenia się z problemem luki rozwojowej i zwrócenia większej uwagi na mniej rozwinięte kraje i regiony.

Zaapelował również do organizacji politycznych na całym świecie do wspólnego przeciwstawienia się praktykom dążenia do stosowania blokad i podziałów technologicznych, a także do tzw. decouplingu.

„Należy pozwolić wszystkim krajom na zacieśnienie współpracy rozwojowej i dopilnować, aby owoce tego wzrostu były dzielone przez wszystkich" - zaznaczył Xi, podkreślając, że wszelkie manipulacje polityczne mające na celu sabotowanie rozwoju innych krajów i podcinanie bytu narodów spotkają się z nikłym poparciem i będą bezcelowe.

Sprzeciw wobec jednostronnego podejścia pod przykrywką wielostronności

„Musimy przeciwstawić się praktyce jednostronności w przebraniu multilateralizmu oraz powiedzieć >>nie<< hegemonii i polityce siły" - powiedział Xi.

„Międzynarodowe zasady powinny być uzgodnione przez wszystkie kraje, a nie tylko ich nielicznych mieszkańców. Współpraca między państwami ma służyć całej ludzkości, nie zaś dążyć do hegemonii poprzez politykę grupową" - przypomniał Xi.

Chiny nigdy nie będą dążyć do hegemonii, ekspansji czy strefy wpływów, podkreślił, dodając, że kraj ten zawsze będzie członkiem rozwijającego się świata.

KPCh gotowa do przyjęcia większej odpowiedzialności

KPCh jest gotowa wnieść dodatkowy wkład w podniesienie dobrobytu ludzkości, zauważył Xi.

Od 2012 roku Chiny umożliwiły 98,99 mln mieszkańców wsi wyjście z ubóstwa i zrealizowały cel Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju 10 lat przed terminem.

Odwołując się do sukcesów Chin w ograniczaniu ubóstwa, Xi oświadczył, że KPCh pragnie zaoferować więcej chińskich rozwiązań i potencjału w procesie zmniejszania ubóstwa na całym świecie.

Chiny nie będą szczędzić wysiłków, aby wspierać międzynarodową współpracę przeciwko COVID-19, i dodał, że kraj podejmie nadzwyczaj żmudne wysiłki, aby zrealizować swoją obietnicę osiągnięcia szczytu węglowego i neutralności.

https://news.cgtn.com/news/2021-07-06/China-calls-on-political-parties-to-jointly-address-global-challenges-11Glhxb8dvW/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=ypjgBdOIGOU

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN