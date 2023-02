CGTN: chińska gospodarka przygotowuje się na dobry początek 2023 r., otwierając się i zwiększając popyt krajowy

PEKIN, 17 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Zachęcające wskaźniki dotyczące między innymi turystyki i zysków z box office'ów oraz indeks menadżerów zakupów (PMI), potwierdziły dobre wejście gospodarki Chin w rok 2023.

Jak prezydent Xi Jinping podkreślił podczas grudniowej dorocznej Centralnej Ekonomicznej Konferencji Roboczej, w 2023 r. działania Chin w obszarze gospodarki będą się koncentrowały przede wszystkim wokół zwiększania popytu krajowego, szybszego zbudowania nowoczesnego systemu przemysłowego, zdecydowanego dążenia do rozwoju sektora publicznego i wsparcia sektora niepublicznego, zwiększania inwestycji zagranicznych, a także wyeliminowania najważniejszych czynników ryzyka gospodarczego i finansowego.

W czwartek „Qiushi Journal", flagowe czasopismo Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh), opublikował artykuł autorstwa Xi zatytułowany „Kilka najważniejszych problemów obecnych prac gospodarczych" będący częścią ważnego przemówienia Xi wygłoszonego podczas dorocznej Centralnej Ekonomicznej Konferencji Roboczej 15 grudnia 2022 r.

Zwiększanie popytu krajowego

Podkreślając, że niewystarczający popyt jest dziś główną przeszkodą dla działalności gospodarczej, w artykule tym Xi wymienił działania, jakie należy podjąć, aby zwiększyć popyt krajowy dzięki priorytetowemu potraktowaniu odnowy i ekspansji konsumpcji oraz sprzyjaniu zwiększeniu inwestycji prywatnych poprzez wdrożenie nowej rządowej polityki inwestycyjnej i zachęt inwestycyjnych.

W artykule Xi wezwał też do ustabilizowania eksportu do krajów rozwiniętych i zwiększenia eksportu do gospodarek wschodzących.

Rekordowa wartość konsumpcji osiągnięta przy okazji Święta Wiosny jest dowodem na potencjał rynku i wysoką dynamikę gospodarki chińskiej.

Według danych Państwowego Urzędu Podatkowego (ang. State Taxation Administration), podczas trwających okrągły tydzień obchodów święta zyski ze sprzedaży w chińskich sektorach zależnych od konsumpcji wzrosły o 12,2 procent w porównaniu z odnotowanymi podczas ubiegłorocznego święta, które trwało od dnia 31 stycznia do 6 lutego.

Według krajowego Ministerstwa Kultury i Turystyki podczas tegorocznego Święta Wiosny odbyto około 308 milionów podróży krajowych, o 23,1 procent więcej rok do roku. Łączne zyski z turystyki krajowej osiągnięte podczas tygodniowych obchodów święta wyniosły 375,8 miliarda juanów (około 55,52 miliardów USD), o 30 procent więcej rok do roku.

Jak podał Chiński Związek Filmowy (ang. China Film Administration), zyski z krajowego box office'u wyniosły 6,76 miliarda juanów (około 1 miliarda USD), co stanowi drugą co do wielkości kwotę brutto osiągniętą podczas tego dorocznego święta.

Wysoki poziom otwarcia

W artykule wezwano do podjęcia działań na rzecz podtrzymania wysokiego poziomu reformy i otwarcia oraz wykorzystania wyjątkowych atutów rynku chińskiego do przyciągnięcia zasobów globalnych i produkcyjnych, a tym samym zbudowania silnej, chińskiej gospodarki krajowej.

Prezydent Chin zwrócił uwagę na konieczność przyciągnięcia i wykorzystania kapitału zagranicznego poprzez zwiększenie dostępu do rynku oraz zbudowanie światowej klasy otoczenia biznesowego, tym samym zaoferowanie przedsiębiorstwom finansowanym z kapitału zagranicznego traktowanie równorzędne z przedsiębiorstwami krajowymi, a także udoskonalenie jakości usług oferowanych przedsiębiorstwom finansowanym z kapitału zagranicznego.

Jak wynika z danych Krajowego Urzędu Statystycznego (ang. National Bureau of Statistics), w pierwszych dniach 2023 r. w wyniku działań na rzecz wyciszenia skutków pandemii COVID-19 wolumen zamówień otrzymanych przez chińskie przedsiębiorstwa prowadzące wymianę handlową z zagranicą poszybował w górę. W styczniu indeks PMI dla chińskiego sektora produkcji osiągnął wartość 50,1 - tym samym po trzech kolejnych miesiącach spadku wrócił do tendencji wzrostowej, a wolumen nowych zamówień zwiększył się o siedem punktów procentowych do wartości 50,9 procent.

Według najnowszego raportu opublikowanego przez Azjatycki Bank Rozwoju (ang. Asian Development Bank, ADB), Chiny pozostają jedną z czołowych w Azji destynacji globalnych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ang. foreign direct investment, FDI). Chińskie ministerstwo handlu podało, że FDI na kontynencie chińskim, w przeliczeniu na rzeczywiste wykorzystanie, wzrosły w 2022 r. o 6,3 procent rok do roku do 1,23 biliona juanów. W przeliczeniu na USD napływ FDI wzrósł o 8 procent rok do roku do 189,13 miliarda USD.

Według najnowszej aktualizacji raportu w sprawie Światowych Prognoz Gospodarczych Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ang. International Monetary Fund, IMF) podwyższył prognozy dla wzrostu gospodarki chińskiej w 2023 r. do 5,2 procent względem wcześniej założonych 4,4 procent. Banki inwestycyjne, w tym Morgan Stanley i Goldman Sachs, również zweryfikowały prognozy wzrostu drugiej co do wielkości gospodarki na świecie.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-15/Xi-Jinping-s-article-on-economic-work-to-be-published-1hrBXdN3cSA/index.html

