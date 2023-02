CGTN: expandindo a demanda doméstica e a abertura, a economia chinesa tem um bom começo em 2023

PEQUIM, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Indicadores positivos que vão de lucros com turismo e bilheteria ao Índice dos Gerentes de Compras (PMI) mostraram que a economia da China teve um bom começo em 2023.

Conforme destacado pelo presidente da China, Xi Jinping, na Conferência Central de Trabalho Econômico anual em dezembro, o trabalho econômico chinês em 2023 se concentrará na expansão da demanda doméstica, acelerando a construção de um sistema industrial moderno, trabalhando inabalavelmente para desenvolver o setor público e apoiar o não público, impulsionando o investimento estrangeiro e amenizando grandes riscos econômicos e financeiros.

A Qiushi Journal, uma revista emblemática do Comitê Central do Partido Comunista da China (CPC) publicou na quinta-feira o artigo de Xi, intitulado "Várias questões importantes no trabalho econômico atual", que fez parte do importante discurso de Xi na Conferência Central de Trabalho Econômico anual em 15 de dezembro de 2022.

Expansão da demanda doméstica

Ressaltando que a demanda insuficiente já é a principal contradição na operação econômica, Xi destacou no artigo que devem haver esforços para aumentar a demanda doméstica, priorizando a recuperação e a expansão do consumo e incentivando mais investimentos privados através de investimentos governamentais e incentivos políticos.

O artigo também pediu a estabilização das exportações para países desenvolvidos e a expansão das exportações para economias de mercado emergentes.

A explosão do consumo durante as férias do Ano-Novo Chinês reflete o potencial do mercado interno e o dinamismo da economia chinesa.

Durante o feriado semanal, a receita de vendas dos setores relacionados ao consumo da China aumentou 12,2% em relação ao feriado do ano passado, de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, segundo dados da Administração Tributária do Estado.

De acordo com o Ministério da Cultura e do Turismo do país, cerca de 308 milhões de viagens domésticas foram feitas durante o feriado do Ano-Novo Chinês deste ano, em um aumento de 23,1% em relação ao ano anterior. A receita do turismo doméstico gerada durante o feriado totalizou 375,8 bilhões de yuans (cerca de US$55,52 bilhões), um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

A bilheteria do país arrecadou 6,76 bilhões de yuans (cerca de US$1 bilhão), o segundo número bruto mais alto para o feriado anual segundo a Administração Cinematográfica da China.

Abertura de alto nível

O artigo pediu esforços para continuar avançando na reforma e na abertura de alto nível, e alavancar os pontos fortes do enorme mercado da China para atrair recursos globais e fatores de produção com a forte economia doméstica chinesa.

O presidente chinês enfatizou a atração e a utilização de capital estrangeiro por meio da ampliação do acesso ao mercado e da promoção de um ambiente de negócios de classe mundial para conceder tratamento nacional às empresas com capital estrangeiro e melhorar os seus serviços.

Os negócios de comércio exterior da China tiveram um aumento nos primeiros dias de 2023 com medidas de resposta mais sólidas à COVID-19 em vigor. O PMI para o setor de manufatura da China chegou a 50,1 em janeiro, voltando a expandir após três meses consecutivos de contração, enquanto o índice de novos pedidos aumentou sete pontos percentuais para 50,9%, segundo dados do National Bureau of Statistics.

De acordo com um relatório recente divulgado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), a China segue como o principal destino do investimento estrangeiro direto global (FDI) na Ásia. O Ministério do Comércio Chinês disse que o FDI na China Continental, em uso real, expandiu 6,3% em relação ao ano anterior para 1,23 trilhões de yuans em 2022. Em dólares americanos, o fluxo de insumos do FDI aumentou 8% em relação ao ano anterior, chegando a US$189,13 bilhões.

Em sua mais recente atualização do relatório World Economic Outlook, O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou sua previsão para o crescimento econômico da China em 2023 para 5,2% em relação a uma previsão anterior de 4,4%. Bancos de investimento, incluindo Morgan Stanley e Goldman Sachs, também revisaram suas previsões de crescimento para a segunda maior economia do mundo.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-15/Xi-Jinping-s-article-on-economic-work-to-be-published-1hrBXdN3cSA/index.html

FONTE CGTN

