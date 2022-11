CGTN: chiński rynek przyjazny dla kapitału zagranicznego

PEKIN, 3 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Większość funkcjonujących na chińskim rynku przedsiębiorstw finansowanych przez kapitał zagraniczny dobrze sobie radzi, a wynika to z faktu, że w nadchodzących latach Chiny zamierzają otworzyć nowe, szerokie możliwości i podjąć bezprecedensowe kroki na rzecz otwarcia się na resztę świata, a także usprawnić otoczenie biznesowe, a wzrost rynku rysuje się obiecująco.

Zgodnie z wynikami sondażu opublikowanego 27 października przez Chińską Radę ds. Promocji Handlu Międzynarodowego (ang. China Council for the Promotion of International Trade; CCPIT), owocne zakończenie 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin wzmocniło zaufanie przedsiębiorstw zagranicznych do rynku.

Spośród ponad 500 ankietowanych przedsiębiorstw zagranicznych 96,7 proc. potwierdziło osiągnięcia Chin w dziedzinie rozwoju, jakie dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu, a 96,9 proc. zadeklarowało większe zaufanie do chińskiego rynku.

Chiny podejmują starania, aby rozwój tego kraju otworzył nowe możliwości przed resztą świata. Powstanie Chińskich Międzynarodowych Targów Importowych (CIIE) jest jednym z kroków ku aktywnemu otwarciu chińskiego rynku.

Tegoroczna edycja Targów CIIE przyciągnęła 284 spółek notowanych w światowym rankingu Fortune Global 500 oraz czołowe spółki branżowe. Niemal 90 proc. spółek notowanych w rankingu Fortune Global 500 oraz czołowych spółek branżowych, które uczestniczyły w ubiegłorocznych targach, wzięło w nich udział także w tym roku. Wśród spółek notowanych w ranking Fortune Global 500 debiutujących na CIIE znalazły się takie podmioty jak Rio Tinto, Grupa BHP Group, ThyssenKrupp czy Gilead Sciences.

Atrakcyjny chiński rynek

Tak pozytywne odczucia przedsiębiorstw zagranicznych potwierdzają też wskaźniki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) dotyczące Chin. Jak pokazują dane Ministerstwa Handlu (MOFCOM), w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r., wartość BIZ napływających do Chin sięgnęła kwoty 155,3 mld USD, co stanowi wzrost rok do roku na poziomie 18,9 proc.

Według danych MOFCOM od stycznia do września wartość inwestycji niemieckich wzrosła w skali roku do 114,3 procent, wartość inwestycji koreańskich poszybowała do 90,7 proc., japońskich do 39,5 proc., a brytyjskich do 22,3 proc.

Chiny mogą się poszczycić najwyższym na świecie napływem kapitału zagranicznego. Udział BIZ tego kraju w ich wartości światowej w pierwszym kwartale (I kw.) 2022 r. wyniósł 19,5 proc., co według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest najwyższym wynikiem na świecie.

Doskonalenie otoczenia biznesowego

W I kw. niemal 90 proc. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym deklarowało zadowolenie z polityki Chin w obszarze dostępu do rynku, promocji konkurencji, dostępu do siedzib firm oraz usług finansowych.

Wyniki odrębnego sondażu opublikowanego 27 października przez CCPIT wykazały, że niemal 80 proc. firm zagranicznych zdołało utrzymać bieżącą skalę produkcji i działalności gospodarczej prowadzonej w Chinach, a ponad 5 proc. zwiększyło inwestycje, ponieważ ich priorytetem jest strategiczny rozwój działalności w Chinach.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-01/Graphics-Foreign-capital-still-positive-on-Chinese-market-1eC4WjVN27u/index.html

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1936488/image_5009787_56579750.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1936466/image_5009787_56579813.jpg

SOURCE CGTN