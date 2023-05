CGTN: Den matek: Dědictví lásky mezi Si Ťin-pchingem a jeho matkou

PEKING, 15. května 2023 /PRNewswire/ -- Každou druhou květnovou neděli lidé na celém světě oslavují své matky a vyjadřují jim lásku a vděčnost za to, že jim daly život, lásku a péči.

Rodina je první třídou lidí a rodiče jsou prvními učiteli dětí.

Čchi Sin jako matka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga vždy s velkou láskou a soucitem vychovává a vzdělává děti.

Si, který byl hluboce ovlivněn Čchiinými slovy a činy, má vždy na paměti matčiny rady a nikdy nezapomíná, čím začínal.

Rodiče jsou pro děti prvními učiteli

V roce 1939 vstoupila patnáctiletá Čchi do Komunistické strany Číny (KS Číny) a stala se její přesvědčenou stoupenkyní. Měla na paměti celkovou situaci, kladla důraz na práci na nejnižší úrovni a tvrdě pracovala v různých pozicích.

"Dobře pracovat, dobře studovat a všechno dobře zvládat," považuje Čchi slova, která jí řekl její manžel, za své motto a svými slovy a činy ovlivňuje své děti.

Paní Čchi vede prostý život, který se pro rodinu stal tradicí. Bez ohledu na to, jak usilovně se musí starat o rodinu a zároveň pracovat, nikdy nedělá žádné kompromisy. Její životní styl a rodinná atmosféra určují Siiny hodnoty.

V průběhu let Si mnohokrát zdůrazňovala význam rodiny, rodinné výchovy a ctností.

Během setkání se zástupci na první národní konferenci vzorových rodin v roce 2016 Si řekl, že rodiče by měli své děti poučovat slovy i činy, předávat jim znalosti i ctnosti a to, co je učí, také praktikovat. "Měli by svým dětem pomoci zapnout první knoflík v životě a udělat první krok na žebříku života."

V době dospívání dostal Si od své matky jednoduchou šicí soupravu - dar, který mu měl dodat odvahu přečkat těžké období a udělat "první krok na životní cestě".

Na hrubé plátno tašky se soupravou vyšíval Si červenými nitěmi slova "niang de xin (srdce matky)".

"Dělat svou práci dobře je největší zbožnost."

Jako správný syn se Si vždy snažil trávit čas se svou matkou, kdykoli to bylo možné. I přes nabitý pracovní program si vždy našel čas, aby s ní šel na procházku.

Když Si nemohl být se svými rodiči kvůli práci během svátku jara v roce 2001, zavolala Čchi svému synovi a řekla mu, že dokud se bude v práci snažit, bude jí a svému otci prokazovat tu největší synovskou oddanost.

"Synu, mám pro tebe tisíce a tisíce slov, ale jednou větou ti přeji, abys dobře nesl svou odpovědnost, ať je jakkoli těžká," řekla Si Čchi do telefonu.

Její slova podpory Si velmi inspirovala ke službě veřejnosti s cílem dosáhnout dobrého života pro čínské rodiny.

Jako teenager si Si přál, aby "lid měl plnohodnotné masité jídlo". Když mu bylo 60 let, představil se při návštěvě vesničanů v Shibadongu, vesnici etnické menšiny Miao ve středočínské provincii Hunan, jako "služebník lidu".

Jak Si řekl na závěrečném zasedání prvního zasedání 14. celostátního shromáždění lidových zástupců, důvěra lidu je největší motivací, která ho pohání k dalšímu pochodu, a je velkou odpovědností, kterou nese na svých bedrech.

