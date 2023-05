CGTN: Dzień Matki: spuścizna miłości Xi Jinpinga i jego matki

PEKIN, 16 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- W drugą niedzielę maja każdego roku wiele osób na całym świecie obchodzi Dzień Matki, święto będące wyrazem miłości i wdzięczności dla kobiet, które dały nam życie, miłość i opiekę.

Rodzina to pierwsza szkoła, a rodzice to pierwsi nauczyciele każdego dziecka.

Podobnie jak matka Qi Xin, prezydent Chin Xi Jinping zawsze traktuje i edukuje dzieci z wielką miłością i troską.

Xi, pozostający pod ogromnym wpływem słów i czynów Qi, zawsze pamięta o radach matki i nie zapomina o swoich korzeniach.

Rodzice to pierwsi nauczyciele każdego dziecka

W 1939 r. 15-letnia Qi wstąpiła do Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i stała się zagorzałą propagatorką wartości i przekonań KPCh. Pamiętała o nich i prowadziła działalność oddolną, ciężko pracując na różnych szczeblach.

„Pracuj sumiennie, ucz się sumiennie i do wszystkiego podchodź sumiennie" - Qi przytacza słowa męża, które stały się jej mottem i które przekazała swoim dzieciom słowem i przykładem.

Qi wiedzie proste życie, które dla jej rodziny stało się tradycją. Pomimo trudności w pogodzeniu opieki nad rodziną z pracą zawodową, nigdy nie zrezygnowała z pracy. Jej życie i rodzinna atmosfera stały się podwalinami pod wartości, jakie wyznaje prezydent Xi.

Przez lata prezydent Xi wielokrotnie podkreślał wartość rodziny, rodzinnej edukacji i wartości.

W 2016 r. podczas spotkania z udziałem przedstawicieli pierwszej narodowej konferencji poświęconej wzorcowym rodzinom Xi powiedział, że rodzice powinni dawać dzieciom przykład słowami i czynami, przekazywać im wiedzę i wartości, którymi kierują się w życiu. „[Rodzice] powinni pomóc dzieciom wejść w dorosłe życie i wykonać pierwszy krok na życiowej drodze".

Gdy Xi był nastolatkiem, matka dała mu prosty zestaw krawiecki - podarunek, dzięki któremu zyskał odwagę radzenia sobie z przeciwnościami i wykonania „pierwszego kroku na drodze życia".

Na luźno tkanej torbie na zestaw krawiecki Qi wyszyła czerwonymi nićmi napis „niang de xin" (serce matki).

„Sumienne wykonywanie pracy to przejaw największej lojalności"

Xi, oddany syn, zawsze dokładał starań, by spędzać z matką jak najwięcej czasu. Pomimo nawału obowiązków, zawsze znajdował czas na spacer z nią.

Gdy z powodu wypełniania obowiązków podczas Święta Wiosny w 2021 r. Xi nie mógł spotkać się z rodzicami, Qi zadzwoniła do niego i powiedziała mu, że sumienne wypełnianie obowiązków jest dla niej i ojca przejawem najwyższego szacunku.

„Synu, chciałabym Ci przekazać setki tysięcy słów, ale powiem Ci tylko jedno: mam nadzieję, że bez względu na trudy zawsze będziesz wypełniał swoje obowiązki z najwyższym oddaniem" - powiedziała mu Qi podczas rozmowy telefonicznej.

Wypowiedziane przez nią słowa wsparcia były dla Xi ogromną inspiracją w służbie obywatelom, której przyświeca cel zapewnienia godnego życia chińskim rodzinom.

Marzeniem Xi jako nastolatka było „zapewnienie współbraciom pełnowartościowych posiłków mięsnych". Gdy skończył 60 lat, podczas wizyty gospodarskiej w wiosce Shibadong leżącej w centralnej części Chin prowincji Hunan i zamieszkiwanej przez mniejszość etniczną Miao nazwał się „sługą ludu".

Jak Xi powiedział na posiedzeniu zamykającym pierwszą sesję 14. Narodowego Kongresu Ludowego, zaufanie obywateli to największa motywacja napędzająca go do dalszego działania, ale też ogromna odpowiedzialność.

