CGTN: dlaczego Chiny angażują się w udzielanie pomocy krajom w potrzebie?

PEKIN, 25 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Od chwili, gdy w 1963 r. Chiny wysłały pierwsze zespoły medyczne do Algierii, minęło sześćdziesiąt lat. Według słów rzecznika chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych od tego czasu ponad 30 000 oddelegowanych pracowników medycznych udzieliło pomocy medycznej 290 milionom osób w 76 krajach i regionach.

„Udzielanie pomocy medycznej innym krajom to istotna część chińskich działań w obszarze pomocy zagranicznej" - powiedział Wang Wenbin podczas cyklicznej konferencji prasowej, która odbyła się 16 kwietnia i dodał, że „jest to też doskonały przykład zaangażowania Chin w budowanie zdrowej wspólnoty globalnej".

Odnosząc się do przykładu pandemii COVID-19, Wang powiedział: „Chiny oddelegowały 37 zespołów eksperckich do 34 krajów, dostarczyły ponad 2,2 miliarda dawek szczepionek przeciwko COVID-19 do ponad 120 krajów i organizacji międzynarodowych".

Jak powiedział Wang, ostatnie sześćdziesiąt lat udowodniło, że dla Chin udzielanie pomocy medycznej to akt przyjaźni.

Pomoc zagraniczna

Udzielanie pomocy medycznej jest jedną z form pomocy, jakiej Chiny udzielają innym krajom od lat 50., czyli od chwili, gdy chińscy przywódcy zdecydowali się wspierać inne kraje rozwijające się w dążeniach do poprawy jakości życia obywateli i rozwoju.

Inne formy to pomoc finansowa i żywnościowa, a także projekty współpracy zagranicznej, zwłaszcza z krajami rozwijającymi się.

Zgodnie z zapisami białej księgi zatytułowanej „Chińska współpraca na rzecz rozwoju w nowej erze", opublikowanej przez Biuro Informacji Rady Państwa 10 stycznia 2021 r., w latach 2013-2018, Chiny przeznaczyły na pomoc zagraniczną 270,2 miliarda juanów (około 39 miliardów USD), z czego 47,3 procent to dotacje.

W białej księdze można przeczytać też, że Chiny udzieliły doraźnej pomocy żywnościowej dziesiątkom milionów obywateli ponad 50 krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Jak mówi stare porzekadło - „Daj człowiekowi rybę, a nakarmisz go na jeden dzień; naucz człowieka łowić ryby, a nakarmisz go na całe życie". Chiny poszły jeszcze dalej, udzielając pomocy finansowej i wdrażając projekty współpracy wspomagające kraje-beneficjentów w umacnianiu zdolności do rozwoju ich gospodarek.

Najbardziej znamienitymi przykładami na współpracę Chin z innymi krajami, zwłaszcza rozwijającymi się, w obszarze pomocy technologicznej oraz budowania infrastruktury w ramach dążenia do powszechnego rozwoju i dobrobytu, są Inicjatywa Pasa i Szlaku (ang. Belt and Road Initiative, BRI) oraz Fundusz Pomocy Współpracy Południe-Południe (ang. South-South Cooperation Assistance Fund, SSCAF).

Jeśli chodzi o SSCAF, w białej księdze czytamy, że do końca 2019 r. w ramach wdrażania 82 projektów obejmujących takie obszary jak rozwój rolnictwa, eliminowanie ubóstwa i pomoc handlowa, Chiny nawiązały współpracę z 14 organizacjami międzynarodowymi.

Duch dzielenia się i wspierania

W tym roku obchodzona jest 10. rocznica powstania Inicjatywy Pasa i Szlaku. „Dzięki Inicjatywie Pasa i Szlaku w ostatnim dziesięcioleciu na inwestycje przeznaczono niemal 1 bilion USD, zrealizowano ponad 3000 projektów współpracy" - powiedział, podczas konferencji prasowej z 7 marca, chiński radca stanu i minister spraw zagranicznych Qin Gang i dodał, że inicjatywa doprowadziła do „utworzenia 420 000 lokalnych miejsc pracy oraz pomogła wydobyć z ubóstwa niemal 40 milionów osób".

„Prawdziwa wartość inicjatywy kryje się w filozofii, która jej przyświeca, w filozofii dzielenia się, dzięki której Chiny mogą dzielić się swoim sukcesem z krajami rozwijającymi się" – oświadczył Ahsan Iqbal Chaudhary, pakistański minister ds. planowania rozwoju i inicjatyw specjalnych podczas dorocznej konferencji zorganizowanej pod koniec marca przy okazji Forum Boao dla Azji.

Luo Zhaohui, dyrektor Chińskiej Międzynarodowej Agencji Współpracy Rozwojowej (ang. China International Development Cooperation Agency, CIDCA) powiedział reporterom podczas tegorocznych Dwóch Sesji, że pomoc udzielana przez Chiny to pomoc dla przyjaciół i przypomniał, że Chiny były jednym z pierwszych krajów, które zwiększyły wsparcie dla Turcji i Syrii po morderczych trzęsieniach ziemi, jakie nawiedziły te kraje w lutym tego roku.

Odnosząc się do wspólnej przyszłości obywateli Chin i innych krajów, Xu Wei, rzecznik CIDCA oświadczył, że największy na świecie kraj rozwijający się udziela pomocy innym krajom rozwijającym się w ramach współpracy Południe-Południe.

Podczas cyklicznej konferencji prasowej z 10 kwietnia pan Wang, rzecznik prasowy ministerstwa spraw zagranicznych powiedział, że Chiny zamierzają podtrzymać zaangażowanie we wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów rozwijających się, w tym afrykańskich.

