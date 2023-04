CGTN: Proč se Čína angažuje v pomoci zemím v nouzi?

PEKING, 27. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Od roku 1963, kdy Čína vyslala do Alžírska svou první skupinu lékařských týmů, uplynulo šedesát let. Od té doby bylo do 76 zemí a regionů vysláno více než 30.000 zdravotnických pracovníků, kteří poskytli lékařské služby 290 milionům lidí, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

"Poskytování lékařské pomoci jiným zemím je důležitou součástí čínské práce v oblasti zahraniční pomoci," řekl Wang Wenbin na pravidelné tiskové konferenci 19. dubna a dodal, že "je to také zářný příklad čínského závazku budovat v globálním společenství zdraví pro všechny".

Na příkladu pandemie covid-19 Wang uvedl, že "Čína vyslala 37 expertních týmů do 34 zemí a poskytla více než 2,2 miliardy dávek vakcín na covid-19 více než 120 zemím a mezinárodním organizacím."

Uplynulých šest desetiletí ukázalo, že pro Čínu je poskytování lékařské pomoci způsobem, jak si přátelé navzájem pomáhají, řekl Wang.

Úsilí v zahraniční pomoci

Zdravotnická pomoc je jednou z forem čínské pomoci jiným zemím od 50. let 20. století, kdy se čínské vedení rozhodlo podpořit snahy jiných rozvojových zemí o zlepšení života jejich obyvatel a dosažení rozvoje.

Mezi další formy patří finanční a potravinová pomoc a projekty spolupráce v zahraničních, zejména rozvojových zemích.

Podle bílé knihy s názvem "Čínská mezinárodní rozvojová spolupráce v nové éře", kterou 10. ledna 2021 vydala informační kancelář Státní rady, vyčlenila Čína v letech 2013 až 2018 na zahraniční pomoc 270,2 miliardy jüanů (přibližně 39 miliard dolarů), z čehož 47,3 % tvoří granty.

V bílé knize se rovněž uvádí, že Čína poskytla potravinovou pomoc při mimořádných událostech více než 50 zemím v Asii, Africe a Latinské Americe, z čehož měly prospěch desítky milionů lidí.

Jak praví staré přísloví: "Dej lidem rybu a nakrmíš je na jeden den. Nauč je rybařit, a nakrmíš je na celý život". Čína překročila rámec pouhého poskytování peněžní pomoci a zaměřila se na projekty spolupráce, které mají pomoci posílit schopnost přijímajících zemí rozvíjet své hospodářství.

Iniciativa Nové Hedvábné stezky (BRI) a Fond pro podporu spolupráce Jih-Jih (SSCAF) jsou příklady spolupráce Číny s jinými zeměmi, zejména rozvojovými, v oblasti technologické pomoci a budování infrastruktury za účelem společného rozvoje a prosperity.

Pokud jde o SSCAF, v bílé knize se uvádí, že do konce roku 2019 Čína v rámci tohoto fondu spolupracovala se 14 mezinárodními organizacemi a zahájila 82 projektů pokrývajících oblasti, které zahrnují rozvoj zemědělství, snižování chudoby a podporu obchodu.

Duch sdílení a podpory

Letos uplynulo 10 let od založení BRI. "BRI přilákala investice v hodnotě téměř 1 bilionu dolarů a v uplynulém desetiletí vytvořila více než 3000 projektů spolupráce," uvedl čínský státní rada a ministr zahraničí Čchin Kang na tiskové konferenci 7. března a dodal, že iniciativa "vytvořila 420.000 lokálních pracovních míst a pomohla vymanit z chudoby téměř 40 milionů lidí".

"Skutečná krása BRI spočívá v duchu, který za ní stojí, v duchu sdílení, že se Čína rozhodla podělit se o svůj úspěch s rozvojovými zeměmi," řekl Ahsan Iqbal Chaudhary, pákistánský ministr pro plánování rozvoje a zvláštní iniciativy, když se koncem března účastnil výroční konference Boao Forum for Asia.

Luo Zhaohui, ředitel Čínské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (CIDCA), řekl během letošních dvou zasedání novinářům, že čínská pomoc se podobá pomoci přátelům, a uvedl příklad, že Čína byla mezi prvními zeměmi, které poskytly podporu Turecku a Sýrii po únorových smrtících zemětřeseních.

S poukazem na to, že Číňané a lidé z jiných zemí mají společný osud, mluvčí CIDCA Sü Wej uvedl, že největší rozvojová země světa poskytla pomoc jiným rozvojovým zemím v rámci svých možností v rámci spolupráce Jih-Jih.

Na pravidelné tiskové konferenci 10. dubna mluvčí ministerstva zahraničí Wang uvedl, že Čína je po celou dobu odhodlána podporovat hospodářský a sociální rozvoj rozvojových zemí, včetně těch afrických.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-24/Why-is-China-committed-to-aiding-countries-in-need--1jgFML67GDu/index.html

