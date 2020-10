CGTN: dlaczego Trump zlekceważył pandemię COVID-19?

Z dokumentów opublikowanych w dniu 31 sierpnia przez Podkomisję Specjalną ds. Kryzysu COVID-19 w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych (U.S. House Select Subcommittee on Coronavirus) wynika, że urzędnicy z administracji Trumpa zlekceważyli pandemię. „Biały Dom już w czerwcu posiadał informacje o gwałtownie rosnącej liczbie zachorowań w całym kraju", mimo to przedstawiciele administracji Trumpa wielokrotnie wzywali do odmrożenia gospodarki. Ich stanowisko przyczyniło się zatem do śmierci ponad 58 tys. osób.

Od czasu wygranych wyborów w 2016 r. głównym priorytetem Trumpa jest reelekcja i nie zmieniła tego nawet pandemia ani setki tysięcy będących jej skutkiem zgonów.

Trump chciał pokazać, że jest „twardy" w relacjach z Chinami poprzez podniesienie ceł na importowane z nich towary. Potępienie Chin stanowi celowy zabieg, który ma mu pomóc w zachowaniu poparcia elektoratu i grup interesu.

Przed pandemią Stany Zjednoczone odnotowywały niewielki wzrost gospodarczy i spadek poziomu bezrobocia. Trump przechwalał się, że jest to jego zasługa.

Wielkie korporacje i konserwatywne grupy interesu, które go popierają, chcą, by gospodarka Stanów Zjednoczonych była silna, a na giełdzie panowała hossa. Z tego też względu prezydent skupił się na sytuacji na giełdzie, lekceważąc pandemię.

Odmawiał zakładania maseczki w miejscach publicznych i atakował Joe Bidena, kandydata na prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej, za jej noszenie. W lipcu, gdy w końcu w zdecydował się ją nosić, określił siebie z tego tytułu patriotą.

Trump upolitycznił pandemię poprzez przypisywanie winy za nią innym państwom i przerzucanie swoich obowiązków na politycznych rywali.

Wybory już w listopadzie, tymczasem wciąż nie wynaleziono magicznego leku na COVID-19. Jedynym sposobem na ponowne uruchomienie gospodarki jest, w pierwszej kolejności, powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=1OyY7wmCaDo

SOURCE CGTN