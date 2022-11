CGTN: Duch Jen-anu inšpiruje snahu o oživenie vidieka

PEKING, 1. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Veľké červené jablká visiace na stromoch sú v dedine Nangou v období zberu bežným javom. Je to jedna z dedín, ktorá sa sama vymanila z chudoby pestovaním jabloňových sadov v meste Jen-an na severozápade Číny v provincii Šen-si.

Obec sa môže pochváliť ročnou produkciou jabĺk v objeme 4 miliónov ton, čo je jedna desatina celkovej produkcie jabĺk v najväčšej rozvojovej krajine sveta.

CGTN: Yan'an Spirit to inspire rural revitalization drive

S populáciou približne 1 000 obyvateľov sa dedina Nangou v roku 2018 zbavila chudoby.

Prezident Si Ťin-pching, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ), zamieril priamo do Nangou po tom, čo v stredu popoludní vystúpil z vlaku počas svojej prvej inšpekčnej cesty po skončení 20. národného zjazdu KSČ.

V tamojšom sade sa Si Ťin-pching rozprával s dedinčanmi a podrobne sa pýtal na to, ako pestujú jablone a zbierajú ovocie, aké druhy jabĺk vysadili, za aké ceny sa ich jablká predávali a aký je ich príjem. Pýtal sa aj na to, ako dedina rozšírila jabloňové sady a rozvíjala ďalšie odvetvia.

„Generálny tajomník Si Ťin-pching sa nás pýtal na naše príjmy a ja som povedal, že sa nám momentálne naozaj darí," povedal dedinčan Zhao Yongdong a dodal, že príjem sadu je 50 000 (vyše 6 800 dolárov) až 60 000 čínskych jüanov v roku so zlou úrodou a že môže zarobiť ďalších 10 000 čínskych jüanov ročne, ak pracuje na vidieckom družstve.

Vzhľadom na nízku vlhkosť a zrážky vhodné pre rast jabloní na sprašovej plošine v severnom Šen-si Si Ťin-pching ocenil aj využitie moderných technológií vrátane kvapkovej závlahy, výsadby trpasličích odrôd a výrobných liniek na výber ovocia pri zlepšovaní kvality ovocia a efektívnosti produkcie.

Si Ťin-pching uznal, že problém absolútnej chudoby bol vyriešený, a zdôraznil, že je potrebné pokračovať v ďalšom úsilí o zlepšenie životov ľudí.

„Komunistická strana Číny je stranou ľudu a pre ľud. KSČ je odhodlaná slúžiť ľuďom a odvádzať dobrú prácu v ich prospech," povedal Si Ťin-pching.

Zameranie na ľudí a tvrdá práca je duch Jen-anu

To, čo povedal Si Ťin-pching, sa zhodovalo so základným cieľom KSČ slúžiť ľuďom z celého srdca, čo bolo prvýkrát zapísané do stanov strany počas siedmeho národného zjazdu KSČ, ktorý sa konal v Jen-ane v roku 1945.

Si Ťin-pching vyzdvihol Jen-an ako sväté miesto čínskej revolúcie a kolísku novej Číny, keďže veteráni revolúcie vrátane Mao Ce-tunga viedli čínsku revolúciu od začiatku do konca a zmenili vyhliadky krajiny, a povedal, že duch Jen-anu tiež zdôrazňuje podnikavého ducha sebestačnosti a tvrdej práce.

Napriek prísnej blokáde zo strany síl Kuomintangu v roku 1941, vojakov KSČ a miestnych dedinčanov v Nanniwane, Jen-an pracoval plnou parou na poliach s motykami a lopatami, aby premenil pusté hory a neúrodnú pôdu severného Šen-si na poľnohospodársku pôdu, aby dosiahol sebestačnosť.

Počas piatkovej inšpekcie kanála Hongqi, alebo kanála Červenej vlajky, v meste Linzhou v provincii Che-nan v strednej Číne, Si Ťin-pching povedal, že podnikavý duch sebestačnosti a tvrdej práce pri budovaní kanála bol zdedený a prenesený z ducha Jen-anu.

Obyvatelia kraja Linxian, dnes známeho ako mesto Linzhou, kedysi trpeli nedostatkom vody. V 60. rokoch 20. storočia miestni ľudia strávili takmer 10 rokov budovaním kanála prechádzajúceho strmým pohorím Tchaj-chang v nadmorskej výške 800 až 1 736 metrov na odvádzanie vody.

Samotný kanál Červenej vlajky je pamätníkom hrdinského ducha ľudí z okresu Linxian, ktorí sa nezmierili s osudom a porážkou, povedal Si Ťin-pching.

Vyzval všetkých členov strany, aby podporovali bojového ducha, posilňovali bojaschopnosť, odhodlane prekonávali rôzne problémy a výzvy, ktoré stoja pred nami, a využívali nezdolného bojového ducha na otvorenie nových obzorov pre stranu a krajinu.

V správe pre 20. národný zjazd Komunistickej strany Číny (KSČ) sa zdôraznilo, že krajina bude naďalej klásť poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na prvé miesto, upevňovať a rozširovať úspechy v zmierňovaní chudoby a posilňovať základy potravinovej bezpečnosti na všetkých frontoch.

Si Ťin-pching vyzval členov strany, aby zdravým spôsobom podporovali revitalizáciu vidieka, realizovali politiky zlepšovania života dedinčanov a urýchlili modernizáciu poľnohospodárstva a vidieckych oblastí v snahe pomôcť dedinčanom viesť prosperujúcejší život.

