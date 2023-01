CGTN: Ekonomický výhľad Číny po zmene politiky v súvislosti s ochorením COVID-19

PEKING, 5. januára 2023 /PRNewswire/ -- Nedávne oznámenie Číny o zmene politiky v súvislosti s ochorením COVID-19 upozornilo na potenciálne negatívny hospodársky vplyv.

Je pravda, že Čína môže čeliť určitým problémom v oblasti maloobchodného predaja a spotrebiteľských výdavkov v prvých dňoch, keď krajina znížila úroveň kontroly ochorenia COVID-19. Zrušenie obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 neznamená okamžité oživenie hospodárskeho rastu. Zvýšený počet prípadov infekcie, ktorý sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek krajine – nielen v Číne – znamená, že ľuďom chvíľu potrvá, kým sa budú môcť vrátiť do obchodov a reštaurácií.

Najnovšie údaje však už ukázali oživenie čínskeho spotrebiteľského trhu. Od zmeny politiky v súvislosti s ochorením COVID-19 sa návštevnosť niektorých kín v Pekingu vrátila na 75 % bežnej úrovne a obľúbené reštaurácie zaznamenali viac ako 80 % návštevnosť, uviedla čínska tlačová agentúra Xinhua.

Optimalizácia reakcie na ochorenie COVID-19 znamená, že obyvatelia Číny budú ochotnejší cestovať a utrácať. Spotreba sa stane hlavnou hnacou silou hospodárskeho rastu, uviedol hlavný ekonóm spoločnosti China Securities Huang Wentao v nedávnom rozhovore pre agentúru Xinhua. Wu Chaoming, hlavný ekonóm Chasing International Economic Institute, sa domnieva, že výdavky na spotrebu na obyvateľa Číny sa v novom roku zvýšia z 8 % na 12 %.

Mnohé zahraničné firmy sú tiež optimistické, pokiaľ ide o hospodárske vyhliadky Číny. „Hoci to (zníženie kontroly ochorenia COVID-19 zo strany Číny) môže v krátkodobom horizonte priniesť určité problémy, veríme, že v dlhodobom horizonte budeme svedkami významného oživenia," povedal Kenichi Tanaka, prezident spoločnosti Fujifilm (China) Investment Co., Ltd., ako uviedla agentúra Xinhua.

Je pravda, že náročný boj proti vírusom za posledné tri roky spôsobil určité narušenia. Čínskej ekonomike sa však podarilo upevniť svoju odolnosť. Podľa údajov Generálnej colnej správy sa čínsky zahraničný obchod s tovarom za prvých 11 mesiacov roku 2022 medziročne zvýšil o 8,6 % na 38,34 bilióna čínskych jüanov (5,78 bilióna amerických dolárov).

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, na pozadí globálneho hospodárskeho poklesu spôsobeného vírusmi rástol hrubý domáci produkt (HDP) Číny od tretieho štvrťroka 2019 do tretieho štvrťroka 2022 priemerným ročným tempom 4,6 %. Toto je výrazne nad svetovým priemerom. V Spojených štátoch amerických, ktoré sú najväčšou svetovou ekonomikou, predstavoval v rovnakom období 1,6 %. Hlavné rozvinuté krajiny vrátane Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a Japonska zaznamenali rast HDP pod 0,5 %.

Podľa Čínskej ľudovej banky si Čína udržiava relatívne nízku úroveň inflácie na úrovni 2 %. V Spojených štátoch amerických však inflácia v júni 2022 dosiahla 9,1 %, čo je najvyššia miera za viac ako 40 rokov. Podľa údajov agentúry Moody's Analytics z roku 2022 spôsobila prudko rastúca inflácia nárast výdavkov bežných amerických rodín v porovnaní so situáciou pred rokom mesačne o 445 USD. Zatiaľ čo prudko rastúce náklady na potraviny, energie a bývanie vyvíjajú ďalší tlak na milióny amerických domácností, ktoré už aj tak zápasia s rodinným rozpočtom, Čína zaznamenáva pokles cien potravín – podľa údajov Národného štatistického úradu v novembri medzimesačne klesli o 0,8 %.

Fakty hovoria viac ako slová. Čínska ekonomika zostáva odolná a silná.

