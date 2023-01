CGTN: perspektywy gospodarcze Chin po zmianie polityki dotyczącej COVID-19

PEKIN, 9 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Po niedawnym ogłoszeniu przez Chiny zmiany ich polityki dotyczącej COVID-19 zaczęto zastanawiać się nad potencjalnie negatywnymi skutkami tej decyzji dla gospodarki.

Z pewnością w początkowym okresie, po poluzowaniu restrykcji związanych z COVID-19, Chiny mogą stanąć przed pewnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną i wydatki konsumpcyjne. Zniesienie ograniczeń nie oznacza, że od razu nastąpi ożywienie gospodarcze. Wzrost liczby zakażeń, który mógł nastąpić w każdym państwie – nie tylko Chinach – oznacza, że powrót konsumentów do sklepów i restauracji będzie wymagać czasu.

Z najnowszych danych wynika jednak, że rynek konsumpcyjny w Chinach już zaczyna odżywać. Jak donosi chińska agencja prasowa Xinhua News Agency, od czasu zmiany polityki dotyczącej COVID-19 frekwencja w pekińskich kinach wróciła do 75% poziomu sprzed pandemii, a w przypadku popularnych lokali gastronomicznych wskaźnik ten wynosi ponad 80%.

Optymalizacja działań związanych z epidemią COVID-19 zachęci Chińczyków do podróżowania i wydawania pieniędzy. W wywiadzie udzielonym niedawno agencji Xinhua główny ekonomista w China Securities, Huang Wentao, powiedział, że konsumpcja stanie się główną siłą napędową wzrostu gospodarczego. Z kolei Wu Chaoming, główny ekonomista w Międzynarodowym Instytucie Ekonomicznym Chasing, uważa, że w nowym roku poziom wydatków konsumpcyjnych Chińczyków w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrośnie z 8% do 12%.

Optymizm na temat perspektyw gospodarczych Chin podziela wiele zagranicznych firm. Jak donosi agencja Xinhua: „Krótkoterminowo może wiązać się to (poluzowanie restrykcji związanych z COVID-19) z pewnymi wyzwaniami, uważamy jednak, że w dłuższej perspektywie nastąpi istotne ożywienie" – powiedział Kenichi Tanaka, prezes Fujifilm (China) Investment Co., Ltd.

Trudna walka z wirusem w ostatnich trzech latach spowodowała wprawdzie szereg zawirowań, jednak gospodarce Chin udało się jeszcze bardziej na nie uodpornić. Według danych Centralnego Biura Celnego w pierwszych miesiącach 2022 r. handel zagraniczny Chin wzrósł o 8,6% r/r, osiągając wartość 38,34 bld juanów chińskich (ok. 5,78 bld dolarów amerykańskich).

Jak wynika z danych OBWE, mimo spowodowanej pandemią zapaści koniunktury, PKB Chin w okresie od III kw. 2019 r. do III kw. 2022 r. rosło w tempie 4,6% rocznie. Wynik ten sytuuje Chiny znacznie powyżej światowej średniej. Dla porównania w analogicznym okresie PKB Stanów Zjednoczonych rosło w tempie 1,6% rocznie. W przypadku innych największych państw rozwiniętych – Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii – wskaźnik ten był jeszcze niższy i wyniósł poniżej 0,5%.

Co więcej, jak wskazują dane Banku Ludowego Chin, Państwo Środka utrzymało inflację na relatywnie niskim poziomie. W czerwcu 2022 r. w Stanach Zjednoczonych inflacja wyniosła 9,1%, osiągając najwyższy poziom od ponad 40 lat. Według danych Moody's Analytics za rok 2022 wskutek szalejącej inflacji zwykłe amerykańskie rodziny muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, ich miesięczne wydatki wzrosły bowiem o 445 USD w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Podczas gdy niebotyczny wzrost cen żywności, energii i kosztów utrzymania mieszkania lub domu wywarł dodatkową presję na miliony gospodarstw domowych w USA, których budżety już wcześniej były mocno napięte, w Chinach ceny żywności spadają – jak podaje Państwowy Urząd Statystyczny w Chinach (National Bureau of Statistics) w listopadzie odnotowano ich spadek o 0,8% m/m.

Fakty mówią same za siebie. Gospodarka Chin jest wciąż odporna i silna.

