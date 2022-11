CGTN: Espírito de Yan'an inspira impulso da revitalização rural

PEQUIM, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na temporada da colheita, grandes maçãs vermelhas penduradas nas árvores são uma visão comum no vilarejo de Nangou. Ele é um dos vilarejos que saíram da pobreza cultivando pomares de maçã na cidade de Yan'an, no noroeste da China, na província de Shaanxi.

A cidade conta com uma produção anual de maçã de quatro milhões de toneladas — um nono da produção total de maçã do maior país em desenvolvimento do mundo.

Com uma população de cerca de mil habitantes, o vilarejo de Nangou se livrou da pobreza em 2018.

O presidente Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), foi diretamente para Nangou após desembarcar do trem, na tarde de quarta-feira, durante sua primeira visita de inspeção após a conclusão do 20º Congresso Nacional do PCCh.

Em um pomar, Xi conversou com aldeões, perguntando detalhes sobre a forma como cultivavam macieiras e colhiam as frutas, quais espécies de maçãs plantavam, a que preços suas maçãs eram vendidas e qual era sua renda. Ele também perguntou sobre como o vilarejo expandiu os pomares de maçãs e desenvolveu outros setores.

"O Secretário Geral Xi nos perguntou sobre nossos rendimentos e eu disse que estamos indo muito bem agora", disse o morador Zhao Yongdong, acrescentando que a renda do pomar é de 50 mil (mais de 6.800 dólares) a 60 mil yuans em um ano de colheita ruim, e que ele pode ganhar um adicional de 10 mil yuans por ano se trabalhar na cooperativa rural.

Observando a baixa umidade e precipitação adequadas para o crescimento de macieiras no planalto de Loess, no norte de Shaanxi, Xi também elogiou a aplicação de tecnologias modernas, incluindo irrigação por gotejamento, linhas de produto de plantações de crescimento lento e de seleção de frutas para melhorar a qualidade das frutas e a eficiência da produção.

Reconhecendo o problema da pobreza absoluta como solucionado, Xi enfatizou que mais esforços precisam continuar sendo feitos para melhorar a vida das pessoas.

"O Partido Comunista da China é um partido do povo e para o povo. O PCCh tem o compromisso de servir ao povo e fazer um bom trabalho para seu benefício", disse Xi.

O espírito Yan'an é orientado para as pessoas e o trabalho árduo

O que Xi disse fez eco ao propósito fundamental do PCCh de atender às pessoas com sinceridade e comprometimento, que foi escrito pela primeira vez na Constituição do Partido durante o sétimo Congresso Nacional do PCCh, realizado em Yan'an em 1945.

Saudando Yan'an como um local sagrado da revolução chinesa e do berço da Nova China, como revolucionários veteranos, incluindo Mao Zedong lideraram a revolução da China desde o início até a conclusão e transformaram as perspectivas do país, Xi disse que o espírito de Yan'an também destaca o espírito empreendedor de autossuficiência e trabalho árduo.

Apesar do rigoroso bloqueio das forças do Kuomintang em 1941, os soldados do PCCh e aldeões locais em Nanniwan, Yan'an, trabalharam a todo vapor nos campos, empunhando enxadas e pás para transformarem as montanhas desoladas e terras áridas do norte de Shaanxi em terras agrícolas para obter a autossuficiência.

Durante sua inspeção do canal Hongqi, ou o Canal da Bandeira Vermelha, na cidade de Linzhou, na província central de Henan na sexta-feira, Xi disse que o espírito empreendedor de autossuficiência e trabalho árduo para construir o canal foi herdado e transmitido a partir do espírito de Yan'an.

Moradores do condado de Linxian, agora conhecido como cidade de Linzhou, costumavam sofrer com a falta de água. Nos anos 1960, os moradores locais passaram quase dez anos construindo o canal que cruza as montanhas íngremes de Taihang, entre 800 e 1.736 metros acima do nível do mar, para desviar a água.

De acordo com Xi, o Canal da Bandeira Vermelha em si é um monumento ao espírito heroico do povo do condado de Linxian, que não se entregou ao destino nem se deu por vencido.

Ele conclamou todos os membros do partido a promoverem o espírito de luta, fortalecerem a capacidade de luta, superarem resolutamente várias dificuldades e desafios pela frente e aproveitarem o espírito de luta indomável para abrirem novos horizontes para a causa do Partido e do país.

O relatório para o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) enfatizou que o país continuará a priorizar o desenvolvimento agrícola e rural, consolidar e ampliar as conquistas no combate à pobreza e reforçar as bases para a segurança alimentar em todos os aspectos.

Xi conclamou os membros do partido a promoverem a revitalização rural de forma integral, implementarem as políticas de enriquecimento dos aldeões e acelerarem a modernização das áreas agrícolas e rurais em uma tentativa de ajudar os aldeões a terem uma vida mais próspera.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-31/Yan-an-Spirit-to-inspire-rural-revitalization-drive--1ezSQhg2qjK/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=L4LxQJBpN6Q

FONTE CGTN

