Au cours des deux dernières décennies, les chiffres ont fluctué, même si la plupart d'entre eux étaient encore en général favorables aux opérations américaines en Afghanistan. On a constaté une répartition égale pour la première fois en 2014, avec des basculements dans le camp de l'opposition en 2015 et 2019.

Selon le projet « Cost of War » du Watson Institute de l'université de Brown, la guerre a causé la mort de 46 319 civils. Le New York Times a indiqué qu'au cours du seul premier semestre 2019, les bombes américaines ont entraîné 363 décès confirmés, dont 89 enfants.

Les données du département américain de la Défense montrent qu'à un moment donné, 98 000 soldats américains et plus de 130 000 soldats issus de 50 pays de l'OTAN et de pays partenaires étaient déployés dans le pays. Les dépenses militaires depuis 2001 dépassent les 2 260 milliards de dollars.

En 2003, l'administration Bush a prétendu que l'Irak cachait des armes de destruction massive afin de justifier son invasion illégale en dépit de l'opposition internationale. Depuis lors, selon un rapport de l'organisation China Society for Human Rights Studies (CSHRS), les forces de la coalition dirigée par les États-Unis ont utilisé un nombre incalculable de bombes et d'obus de toutes sortes qui ont répandu du phosphore blanc et de l'uranium appauvri, que l'Agence américaine de protection de l'environnement considère comme un produit chimique toxique et un danger pour la santé dû aux radiations. À ce jour, les Nations unies estiment qu'il reste 25 millions de mines et autres munitions non explosées.

Les États-Unis ont à maintes reprises mené des guerres agressives et rationalisé l'invasion par de prétendues justifications humanitaires. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre, les États-Unis ont été à l'origine de 201 des 248 conflits armés enregistrés dans le monde (81 %), selon le rapport de la CSHRS.

