CGTN: Hablemos sobre Xinjiang: Entrevistas de Liu Xin con tres embajadores en China

Para nutrir el debate en curso sobre lo que está pasando en Xinjiang, la presentadora Liu Xin, de CGTN, invitó a Moin ul Haque, embajador de Pakistán en China; Fariz Mehdawi, embajador de Palestina en China; e Imad Moustapha, embajador de Siria en China, a una mesa redonda de 30 minutos. Los tres diplomáticos compartieron sus experiencias de primera mano en Xinjiang y trataron de descubrir las intenciones tras la imagen transmitida de esta región por algunos medios de países occidentales.

La discusión tuvo lugar en una casa de la ópera de estilo chino en el centro de Pekín. Liu Xin acaba de concluir un viaje de dos semanas a Xinjiang, donde entrevistó a muchos funcionarios locales, académicos, agricultores y residentes locales.

Xinjiang a los ojos de los embajadores

Moin ul Haque, embajador de Pakistán en China, visitó Xinjiang en marzo. Describió ese viaje como "la experiencia de la vida". Después de visitar varios lugares, incluyendo familias locales, proyectos de desarrollo y mezquitas, se sintió atraído por la diversidad cultural y religiosa y la armonía en esta región. Al contrario de la llamada "esterilización forzada" impuesta a las minorías étnicas de la que algunos "investigadores" occidentales hablan, él mencionó: "Xinjiang es un mosaico de más de 50 minorías étnicas, y estas minorías étnicas coexisten en Xinjiang de manera muy pacífica y armoniosa".

Fariz Mehdawi, embajador de Palestina en China, quedó impresionado por la cantidad de sitios de cultos religiosos. Él visitó Xinjiang en 2020 y observó que había mezquitas en las intersecciones dondequiera que mirara, y que incluso en un mismo vecindario había cinco mezquitas, y que también se había establecido una institución de enseñanza religiosa especializada.

Algunas personas argumentan que los recorridos de estos diplomáticos están organizados y no reflejan la situación real. El embajador Fariz considera que esa opinión no es respetuosa. "No se debe creer que los diplomáticos sean tan ingenuos que puedan manipularse para que acepten y compren cualquier cosa", sostuvo, y agregó: "Los diplomáticos no son parte de una conspiración en la que justificarían algo en contra de lo que han visto".

Logros en la lucha contra el terrorismo en Xinjiang

En el pasado, Xinjiang sufrió "las tres fuerzas del mal": separatismo, extremismo y terrorismo. Pero gracias a los esfuerzos de China, durante más de cuatro años consecutivos no ha habido ningún ataque terrorista en Xinjiang.

La razón detrás de esto, según indicaron los embajadores, es que las autoridades chinas han hecho dos cosas bien: una es erradicar a los terroristas de más peso a la fuerza y la otra es el énfasis en las personas y el desarrollo de la sociedad.

Imad Moustapha, embajador de Siria en China, le comentó a Liu Xin que China está haciendo lo correcto. China acometió las cuestiones fundamentales, que son cómo desarrollar la sociedad y cómo prevenir que la población de Xinjiang caiga presa de la propaganda del extremismo radical.

¿Por qué se volvió tan controversial el tema de Xinjiang?

El contraste entre las experiencias personales de los embajadores y las narrativas del mundo occidental es absoluto. ¿Por qué?

Fariz Mehdawi, embajador de Palestina en China, explicó que no se trata de derechos humanos; se trata de desafíos geopolíticos.

Imad Moustapha, embajador de Siria en China, expresó: "Veamos los problemas tal y como son. Los problemas nada tienen que ver con Xinjiang. Tienen que ver con la campaña de los medios en occidente contra China, demonizando a China. China es mala. Y lo que sea que China haga, es malo".

Los embajadores expresaron la esperanza de que China pudiera mantener el rumbo, continuar su camino hacia el desarrollo, seguir abriéndose, continuar con la reforma y continuar con el enfoque centrado en el pueblo. Estuvieron de acuerdo en que Xinjiang es una hermosa tierra antigua de personas diversas que tienen esperanzas e inspiraciones.

Sin embargo, las opiniones de estos embajadores no representan las de todos los países. Desde febrero de 2021, los gobiernos de Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido han aprobado mociones no vinculantes que declaran que la conducta de China en Xinjiang equivale a un genocidio. El Departamento de Estado de los Estados Unidos etiquetó las acciones de China en Xinjiang como genocidio en sus Informes Nacionales de 2020 sobre Prácticas de Derechos Humanos, publicados en marzo. China ha rechazado enérgicamente esas acusaciones.

Enlace: https://news.cgtn.com/news/2021-04-27/What-do-three-ambassadors-talk-about-Xinjiang-with-Liu-Xin--ZMA1UeE2T6/index.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ebeGipO6-gU

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1498850/image.jpg

