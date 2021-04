CGTN: Poďme sa rozprávať o Sin-ťiangu: LIU Xin hovorí s tromi veľvyslancami v Číne

Avšak, keďže viac medzinárodných delegácií podniká výlety do Sin-ťiangu, aby spoznali tento región na vlastnej koži, objavil sa iný príbeh. Podľa čínskeho ministerstva zahraničia v minulých rokoch navštívilo Sin-ťiang viac ako 1 200 diplomatov, novinárov a náboženských pracovníkov z viac ako 100 krajín. Videli tento región vlastnými očami, uvedomili si, že to, čoho boli svedkami, sa líši od niektorých správ zo západných médií.

Aby bolo vrhnuté nové svetlo na prebiehajúcu debatu o tom, čo sa deje v Sin-ťiangu, pozvala Liu Xin, redaktorka CGTN, Moin ul Haque, pakistanského veľvyslanca v Číne, Fariza Mehdawiho, palestínskeho veľvyslanca v Číne a Imada Moustaphu, sýrskeho veľvyslanca v Číne, na 30 minútovú diskusiu za okrúhlym stolom. Traja diplomati sa podelili o svoje skúsenosti z prvej ruky zo Sin-ťiangu a pokúsili sa odhaliť zámery zobrazenia Sin-ťiangu v niektorých západných krajinách.

Diskusia sa konala v opernom dome v čínskom štýle v centre Pekingu. Liu Xin práve ukončila dvojtýždňovú cestu po Sin-ťiangu, kde hovorila s mnohými miestnymi úradníkmi, akademikmi, farmármi a miestnymi obyvateľmi.

Sin-ťiang v očiach veľvyslancov

Pakistanský veľvyslanec v Číne Moin ul Haque navštívil Sin-ťiang tento rok v marci. Túto cestu označil za „zážitok na celý život". Po návšteve rôznych miest, vrátane miestnych rodín, rozvojových projektov a mešít, ho priťahovala kultúrna a náboženská rozmanitosť a harmónia v tomto regióne. Namiesto takzvanej „nútenej sterilizácie" uvalenej na etnické menšiny, o ktorej presviedčajú niektorí západní „výskumníci", uviedol: „Sin-ťiang je mozaikou viac ako 50 etnických menšín a tieto etnické menšiny existujú v Sin-ťiangu vo veľmi pokojnej a harmonickej podobe."

Fariz Mehdawi, palestínsky veľvyslanec v Číne, bol ohromený počtom náboženských miest. V roku 2020 navštívil Sin-ťiang a všimol si, že kamkoľvek sa pozrel, tam boli mešity, a v jednom susedstve bolo skutočne päť mešít. Bola tiež zriadená špecializovaná inštitúcia na výučbu náboženstva.

Niektorí tvrdia, že všetky tieto cesty diplomatov prebiehajú postupne a neodrážajú skutočnú situáciu. Veľvyslanec Fariz uviedol, že si myslí, že takýto názor nie je úctivý. „Človek by nemal veriť, že diplomati sú takí naivní, že by sa dalo vybaviť, aby si mysleli čokoľvek," argumentoval a dodal: „diplomati nie sú súčasťou sprisahania, že by ospravedlnili niečo nevhodné, čo videli."

Úspechy v oblasti boja proti terorizmu v Sin-ťiangu

V minulosti trpel Sin-ťiang „tromi zlými silami": separatizmom, extrémizmom a terorizmom. Ale vďaka úsiliu Číny nedošlo v Sin-ťiangu k teroristickým útokom už viac ako štyri roky po sebe.

Veľvyslanci tvrdia, že čínske úrady vykonali dve správne veci: jedným je násilné vykorenenie tvrdých teroristov a druhým je dôraz na ľudí a rozvoj spoločnosti.

Sýrsky veľvyslanec v Číne Imad Moustapha povedal Liu Xin, že Čína robí správne veci. Čína sa postavila voči základným problémom, ktorými sú rozvoj spoločnosti a zabránenie tomu, aby ľudia v Sin-ťiangu prepadli propagande radikálneho extrémizmu.

Prečo sa Sin-ťiang stal tak kontroverznou témou?

Kontrast medzi osobnými skúsenosťami veľvyslancov a príbehmi západného sveta je ostrý. Prečo?

Fariz Mehdawi, palestínsky veľvyslanec v Číne, vysvetlil, že nejde o ľudské práva; ide o geopolitické výzvy.

Sýrsky veľvyslanec v Číne Imad Moustapha uviedol: "Pozrime sa na problémy také, aké sú. Problémy nemajú nič spoločné s Sin-ťiangom. Súvisí to s mediálnou kampaňou na západe proti Číne, ktorá démonizuje Čínu. Čína je zlá. A čokoľvek Čína robí, je zlé."

Veľvyslanci vyjadrujú nádej, že Čína môže zostať v kurze, pokračovať v ceste rozvoja, pokračovať v otváraní sa, pokračovať v reformách, pokračovať v prístupe zameranom na ľudí. Zhodli sa na tom, že Sin-ťiang je nádherná starodávna krajina rozmanitých ľudí, ktorí majú nádeje a inšpirácie.

Názory veľvyslancov však nereprezentujú názory všetkých krajín. Od februára 2021 prijali vlády Kanady, Holandska a Spojeného kráľovstva nezáväzné návrhy, ktoré vyhlasujú, že správania Číny v Sin-ťiangu považujú za genocídu. Americké ministerstvo zahraničia označilo kroky Číny v Sin-ťiangu ako genocídu vo svojej Správe o postupoch v oblasti ľudských práv z roku 2020, ktorá bola zverejnená v marci. Čína takéto obvinenia dôrazne odmietla.

