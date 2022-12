CGTN: In einer Umfrage loben 85 % der Befragten Chinas Konzept einer gemeinsamen Zukunft

BEIJING, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- In einer globalen Umfrage lobten 85 Prozent der Befragten das Konzept einer „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit", während 94,2 Prozent die von China vorgeschlagenen Werte „Frieden, Entwicklung, Fairness, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit" für die gesamte Menschheit schätzen.

Die Umfrage wurde von der Denkfabrik CGTN und dem Tsinghua-Epstein Center for Global Media and Communication durchgeführt. Insgesamt 4.000 Menschen aus 20 Ländern wurden vor der Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach Saudi-Arabien für einen Staatsbesuch und zur Teilnahme am ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten und am Gipfel zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat (GCC) befragt.

In den letzten zehn Jahren hat China Kooperationsabkommen mit 20 arabischen Staaten im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI) unterzeichnet, und 17 Arabische Staaten unterstützen die von China vorgeschlagene Global Development Initiative (GDI).

Präsident Xi hat die GDI bei der allgemeinen Aussprache auf der 76. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 21. September 2021 vorgelegt und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die Entwicklung hoch auf die Tagesordnung der globalen Makropolitik zu setzen und zusammenzuarbeiten, um die globale Entwicklung in eine ausgewogeneren, koordiniertere und integrativere Phase zu führen.

78,4 Prozent der Befragten stimmten der GDI zu und waren der Ansicht, dass die Entwicklung ein wichtiger Weg zur Lösung globaler Probleme sei, während 79,4 Prozent die Kooperationsergebnisse würdigten, die von der „Group of Friends of the GDI", an der China beteiligt ist, erzielt wurde.

Die Welt erlebt heute tiefgreifende Veränderungen, wie sie seit einem Jahrhundert nicht zu sehen waren. Sowohl China als auch die arabischen Länder stehen vor der historischen Aufgabe, die nationale Verjüngung zu realisieren und die nationale Entwicklung zu beschleunigen.

Um die Aufgabe zu erfüllen, stimmten 85,2 Prozent der Befragten zu, dass die Länder aktiv handeln sollten, um gemeinsam auf Risiken und Herausforderungen in der globalen Entwicklung einzugehen, während 84,7 Prozent der Befragten erwarten, dass die Länder eine integrativere und diversifiziertere globale Entwicklung fördern und gemeinsam die globale wirtschaftliche Stabilität aufrechterhalten.

Angesichts der unterschiedlichen nationalen Bedingungen gaben 84,1 Prozent der Befragten an, dass die Voraussetzung für die Zusammenarbeit darin besteht, die Entwicklungswege und Systemunterschiede der verschiedenen Länder zu respektieren, und 89,6 Prozent erwarten, dass die Länder internationale Streitigkeiten durch Dialog und Konsultation beilegen.

Darüberhinaus stimmten 85,6 Prozent der Befragten mit der von China vorgeschlagenen Global Security Initiative (GSI) überein, da sie der Ansicht sind, dass Sicherheit eine Voraussetzung für Entwicklung ist.

Präsident Xi hat die GSI bei der Eröffnungszeremonie der Jahreskonferenz 2022 des Boao Forum for Asia Annual Conference 2022 im April vorgeschlagen, um Sicherheit für alle Menschen auf der ganzen Welt zu fördern.

In Anbetracht der Tatsache, dass Hegemonismus und Machtpolitik die globale Sicherheit bedrohen, sprachen sich 80,8 Prozent der Befragten gegen Hegemonismus, Machtpolitik und die willkürliche Verhängung von Sanktionen gegen andere Länder aus, während 80,4 Prozent der Befragten aus Entwicklungsländern darauf hinwiesen, dass die Mentalität und Machtpolitik des Kalten Krieges den Weltfrieden bedrohen und die Sicherheitsherausforderungen verschärfen und Länder zusammenarbeiten sollten, um eine ausgewogene, effektive und nachhaltige Sicherheitsarchitektur aufzubauen.

