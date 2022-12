CGTN: Průzkum: Čínskou koncepci sdílené budoucnosti oceňuje 85 % respondentů

PEKING, 12. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Až 85 % respondentů v celosvětovém průzkumu ocenilo koncept „společenství sdílené budoucnosti lidstva" a 94,2 % z nich ocenilo Čínou navrhované hodnoty „míru, rozvoje, spravedlnosti, demokracie a svobody" pro celé lidstvo.

Průzkum provedly CGTN Think Tank a Tsinghua-Epstein Center for Global Media and Communication. Před cestou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Saúdské Arábie, kde se zúčastní státní návštěvy a prvního Summitu Číny a arabských států a Summitu Čína -GCC (Gulf Cooperation Council, Rada pro spolupráci arabských států v oblasti Perského zálivu), se do něj zapojilo celkem 4 000 lidí z 20 zemí.

V uplynulých deseti letech podepsala Čína s 20 arabskými státy dohody o spolupráci v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky (BRI) a 17 arabských států podpořilo Čínou navrhovanou Globální rozvojovou iniciativu (GDI).

Prezident Si představil GDI ve všeobecné rozpravě na 76. zasedání Valného shromáždění OSN dne 21. září 2021 a vyzval mezinárodní společenství, aby rozvoj zařadilo na přední místo globální makropolitické agendy a společně směřovalo globální rozvoj k vyváženější, koordinovanější a inkluzivnější fázi.

S GDI vyjádřilo souhlas 78,4 % respondentů průzkumu, kteří se domnívají, že "rozvoj je důležitou cestou k řešení globálních problémů", a 79,4 % respondentů ocenilo výsledky spolupráce dosažené v rámci "Skupiny přátel GDI", jíž je Čína členem.

Dnešní svět prochází hlubokými změnami, které nemají za posledních sto let obdoby. Čína i arabské země stojí před historickým úkolem uskutečnit národní omlazení a urychlit národní rozvoj svých zemí.

85,2 % respondentů se shoduje, že pro realizaci tohoto úkolu by měly země podnikat aktivní kroky ke společnému řešení rizik a výzev v globálním rozvoji, zatímco 84,7 % respondentů očekává, že země budou podporovat inkluzivnější a diverzifikovanější globální rozvoj a společně udržovat globální ekonomickou stabilitu.

V otázce rozdílných národních podmínek 84,1 procenta respondentů uvedlo, že předpokladem spolupráce je respektování různých rozvojových cest a systémových odlišností zemí, přičemž 89,6 procenta očekává, že země budou řešit mezinárodní spory prostřednictvím dialogu a konzultací.

85,6 procenta respondentů rovněž souhlasilo s Čínou navrženou Globální bezpečnostní iniciativou (GSI) a domnívalo se, že bezpečnost je předpokladem rozvoje.

Návrh GSI, jejímž cílem je podpořit bezpečnost pro všechny na celém světě, předložil prezident Si na dubnovém slavnostním zahájení výroční konference Boao Forum for Asia 2022.

S vědomím, že hegemonismus a mocenská politika ohrožují globální bezpečnost, se 80,8 % respondentů postavilo proti hegemonismu, mocenské politice a svévolnému uvalování sankcí na jiné země, zatímco 80,4 % respondentů z rozvojových zemí poukázalo na to, že mentalita studené války a mocenská politika ohrožují světový mír a zhoršují bezpečnostní problémy a země by měly spolupracovat na vybudování vyvážené, účinné a udržitelné bezpečnostní architektury.

Odkaz: https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/85-of-surveyed-laud-China-s-concept-of-shared-future-CGTN-poll-1fBjAvtFYoo/index.html

SOURCE CGTN