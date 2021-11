CGTN: Iniciativa de Ação Global de 2021 - Projeto Terra

O primeiro dia se concentrará no panorama geral. Examinaremos o impacto das mudanças climáticas e destacaremos as metas da China para abordar as mudanças climáticas e suas ações para alcançar o crescimento verde com uma abordagem multilateral.

Shen Haixiong, presidente do CMG, fará um discurso inaugural e deve enfatizar a importância do papel da mídia na resposta às mudanças climáticas. Qin Gang, embaixador chinês nos EUA, responderá a perguntas sobre as mudanças climáticas e a necessidade da cooperação sino-americana.

O primeiro dia também apresentará palestras de líderes globais, incluindo o presidente de Serra Leoa, incentivando o mundo a adotar uma abordagem multilateral para encontrar soluções. A primeira-ministra da Islândia, Katrín Jakobsdóttir, apresentará o sucesso de seu país na redução das emissões de gases de efeito estufa.

Também ouviremos os ministros do meio ambiente do Equador e do Egito, funcionários do alto escalão do FMI, do Banco Mundial, das Nações Unidas e de outras organizações internacionais.

Nos próximos cinco dias, a "IAG 2021" discutirá o status atual e os desafios da resposta global às mudanças climáticas em cinco áreas específicas, incluindo "O impacto real das mudanças climáticas no meio ambiente global", "a importância da biodiversidade", "responsabilidade da mídia", "ações individuais" e "responsabilidades e papéis dos jovens".

Como parte do nosso evento, apresentaremos a série de documentários climáticos em cinco episódios - "Hora Zero", que examina o impacto da crise climática em todo o mundo. Vamos ouvir os jovens que estão apresentando ideias e soluções para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Por cinco dias, um episódio documentário acompanhará o programa especial diariamente. O primeiro dia contará com a "mudança climática na China", destacando os esforços da China para se tornar neutro em carbono em menos de 40 anos. Também apresentaremos inovações e soluções criativas com estudantes chineses em todo o mundo que estão desenvolvendo novos métodos Também apresentaremos inovações e soluções criativas apresentando estudantes chineses em todo o mundo que estão desenvolvendo novos métodos para desertos verdes, enfrentar a seca e estabelecer uma ponte entre governos e culturas.

