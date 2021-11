CGTN：Initiative d'action mondiale 2021 - Projet Terre

BEIJING, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Les changements climatiques sont la plus grande menace de notre époque. Les températures caniculaires, l'élévation du niveau des mers et les tempêtes meurtrières sont de plus en plus fréquentes alors que le monde est aux prises avec son impact.

China Media Group (CMG) lance un événement spécial pour mettre en lumière les périls de la crise climatique, avec un regard approfondi sur la catastrophe en cours, la course contre la montre pour trouver de nouvelles idées et solutions, et le rôle des dirigeants mondiaux ainsi que des jeunes d'aujourd'hui.