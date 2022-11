CGTN: Jak chránit mokřady a budovat společnou budoucnost veškerého života na Zemi?

PEKING, 8. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Na mokřadech je existenčně závislá více než miliarda lidí na celém světě – to je přibližně každý osmý obyvatel naší Země. Tento typ krajiny je však zároveň naším nejohroženějším ekosystémem.

Od roku 1970 zmizelo podle údajů Organizace spojených národů 35 % světových mokřadů.

CGTN: How to protect wetland and build a shared future for all life on Earth?

Čtrnácté zasedání konference smluvních stran (COP14) Ramsarské úmluvy o mokřadech s podtitulem „Wetlands Action for People and Nature" (Ochrana mokřadů pro lidstvo a přírodu), jehož hlavním místem konání je čínský Wu-chan a paralelní zasedání se koná ve švýcarské Ženevě, probíhá naživo i online od 5. do 13. listopadu.

Toto zasedání nám přináší příležitost šířit osvětu, posílit spolupráci a rozšířit opatření na ochranu mokřadů po celém světě, prohlásil v sobotu čínský prezident Si Ťin-pching ve svém videoprojevu na slavnostním zahájení akce.

Přislíbil také, že Čína bude usilovat o modernizaci harmonických vztahů mezi lidstvem a přírodou, podporovat vysoce kvalitní rozvoj ochrany mokřadů a podporovat mezinárodní výměny a spolupráci.

Čínské úspěchy

Díky čtyřem procentům světových mokřadů, které se na jejím území nacházejí, uspokojuje Čína rozmanité výrobní, životní, ekologické a kulturní potřeby spojené s mokřady u pětiny světové populace.

Prezident Si ve svém projevu připomněl historické úspěchy, kterých Čína v oblasti ochrany mokřadů dosáhla. Podle jeho slov země zvýšila rozlohu mokřadů na 56,35 milionu hektarů, zavedla systém ochrany a přijala zákon o ochraně mokřadů.

Od svého přistoupení k Ramsarské úmluvě v roce 1992 Čína vytvořila a zdokonalila právní rámec pro ochranu mokřadů i systémy řízení ochrany, projektového plánování, výzkumu a monitorování. Plní také své závazky vyplývající z úmluvy a pokračuje v rozšiřování mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Od roku 2003 podpořila ústřední vláda více než 4100 projektů na podporu ochrany a obnovy mokřadů v celé zemi částkou 19,8 miliardy jüanů (asi 2,73 miliardy dolarů).

V Číně se nyní nachází 64 mokřadů mezinárodního významu, 29 mokřadů národního významu a 901 národních mokřadních parků.

Minulý měsíc Čína zveřejnila plán ochrany mokřadů na období 2022-2030, jehož cílem je zvýšit do roku 2025 míru ochrany mokřadů na 55 % a současně zvýšit počet mokřadů mezinárodního významu o 20 lokalit a mokřadů národního významu o 50 lokalit.

Čínský prezident dále představil nový plán na začlenění 11 milionů hektarů mokřadů do systému národních parků a připomněl implementaci národního plánu na ochranu mokřadů s řadou konzervačních projektů.

Cesta ke globální ochraně přírody

Prezident Si v sobotu uvedl, že je třeba dosáhnout globálního konsensu ohledně péče o mokřady, pokročit v globálním procesu ochrany mokřadů a využít jejich role ke zlepšení globálního blahobytu lidstva.

Čína hodlá kromě toho zřídit „Mezinárodní centrum mangrovníků" v Šen-čenu a podporovat pořádání Globálního pobřežního fóra.

Podle čínské bílé knihy o ochraně biologické rozmanitosti poskytla země v rámci spolupráce Jih-Jih podporu v oblasti ochrany biologické rozmanitosti více než 80 rozvojovým zemím.

Spolupráci v oblasti ekologie učinila také klíčovou součástí partnerství v iniciativě Nové Hedvábné stezky. V roce 2021 zahájila Čína společně s 31 partnerskými zeměmi Iniciativu Nové Hedvábné stezky pro partnerství v oblasti ekologického rozvoje, která vyzývá k mezinárodní spolupráci pro dosažení ekologického a udržitelného hospodářského oživení a podporu nízkouhlíkového, odolného a vstřícného ekonomického růstu po skončení epidemie.

Čína se navíc aktivně účastní mezinárodních konferencí a aktivit (včetně summitu OSN o biologické rozmanitosti a Klimatického summitu) a poskytuje tak podněty k zachování biologické rozmanitosti a udržitelnému rozvoji.

Tyto případy představují jen malou ukázku konkrétních kroků Číny na podporu globální ekologické spolupráce, jejímž základem je myšlenka budování společné budoucnosti pro veškerý život na Zemi.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-05/Xi-addresses-COP14-on-wetlands-conservation-1eIkUeITohW/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=XmOrg7eG5A4

SOURCE CGTN