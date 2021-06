CGTN: jakie znaczenie dla Chin ma filozofia skoncentrowana na społeczeństwie?

PEKIN, 21 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Na froncie walki z wirusem COVID-19 w Chinach ponad 39 milionów członków Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zmagało się z epidemią, jednocześnie ponad 13 milionów wolontariuszy świadczyło swoje usługi na poziomie społeczności lokalnych. Prawie 400 z nich oddało swoje życie w służbie ratowania innych.

Jednocząc się i determinując do ratowania każdego życia za wszelką cenę, Chiny okazały się jednym z najbardziej skutecznych państw w walce z wirusem.

Oto jeden z wyrazistych przykładów, który potwierdza zaangażowanie Chin w działania zorientowane na społeczeństwo.

Korzenie historyczne

Wierność filozofii skoncentrowanej na obywatelach była kluczem do sukcesu KPCh w ciągu ostatnich 100 lat. Z 57 członków reprezentowanych przez 13 zastępców na pierwszym Kongresie Narodowym w 1921 r., KPCh rozrosła się do 91-milionowego podmiotu, który rządzi krajem liczącym 1,4 miliarda ludzi.

Kładąc podwaliny pod socjalizm o chińskiej charakterystyce, KPCh poprowadziła Chiny do pokonania przeszkód na drodze ich rozwoju, pomagając im stanąć na nogi i rosnąć w siłę, aż w końcu stały się drugą co do wielkości gospodarką świata.

„Ludzie są twórcami historii. Są podstawową siłą, która determinuje przyszłość naszej Partii i kraju" - powiedział prezydent Chin Xi Jinping, jednocześnie sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh.

Zaangażowanie w sprawy świata

Ponieważ COVID-19 nadal rozprzestrzenia się na świecie, wiele krajów ograniczyło eksport zboża. W rezultacie liczba osób stojących w obliczu poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego osiągnęła w zeszłym roku 155 milionów - najwięcej w ciągu ostatnich pięciu lat.

Jednakże Chiny dokładają starań, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe na świecie poprzez zmniejszenie przywozu zbóż i umiarkowane zwiększenie wywozu pszenicy i ryżu. Chiny nadal udzielają również pomocy innym krajom rozwijającym się w ramach współpracy południe-południe.

W wymiarze wewnętrznym kraj zrealizował swój cel ograniczenia ubóstwa do końca 2020 r., wydobywając z biedy prawie 100 mln osób w ciągu ostatnich ośmiu lat.

W ciągu najbliższych pięciu lat Chiny planują podjąć szereg działań, takich jak poprawa dochodów ludności, zwiększenie zatrudnienia i budowa wysokiej jakości systemu edukacji.

„Zapewnienie ludziom szczęśliwego życia jest ostatecznym celem całej naszej pracy i istotnym przejawem podstawowego celu naszej Partii, jakim jest służba ludziom z całego serca" - powiedział Xi.

Prezydent Xi nieustannie wzywał członków KPCh do wierności misji założycielskiej partii, którą jest służba ludziom.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-12/What-does-a-people-centric-philosophy-mean-for-China--10bpBSe50hG/index.html

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN