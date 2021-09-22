CGTN: Китай лидирует в экобезопасности с отказом от участия в угольных проектах за рубежом

Китай усилит поддержку других развивающихся стран в стимулировании развития экологически чистой и низкоуглеродной энергетики, отказавшись от строительства новых объектов угольной энергетики за рубежом, о чем заявил в минувший вторник по видеосвязи председатель КНР Си Цзиньпин в ходе общих прений на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

Это не вызывает удивления, но имеет большое значение, поскольку ранее Китай вступил во взаимодействие с рядом стран, расположенных вдоль маршрутов, предусмотренных инициативой «Один пояс и один путь» (BRI), в целях «повышения экологичности» этой инициативы.

Глобальная программа развития

Постепенный отказ от инвестиций в угольную энергетику будет способствовать сокращению углеродных выбросов, представляющих угрозу для реализации Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) на период до 2030 года, особенно цели 13 по борьбе с изменением климата.

Помимо сокращения числа проектов в сфере угольной энергетики, в течение следующих трех лет Китай обязался предоставить дополнительную международную помощь в размере 3 млрд долл. США для оказания поддержки развивающимся странам в борьбе с пандемией COVID-19 и содействия социально-экономическому восстановлению.

«Развитие играет ключевую роль в обеспечении благополучия людей», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что страны должны работать вместе, чтобы перевести глобальное развитие на новый этап сбалансированного, скоординированного и всеобъемлющего роста.

Пекин подчеркнул свою готовность сотрудничать с международным сообществом, в том числе Соединенными Штатами, в целях совместного совершенствования глобальных механизмов регулирования природопользования.

Например, в рамках совместного партнерства Китай создал Международную коалицию за экологически чистое развитие в рамках инициативы «Один пояс и один путь», которая служит платформой для сотрудничества в рамках проекта BRI по вопросам экологически безопасного развития. На этой платформе Китай предоставил более 2000 возможностей для подготовки должностных лиц, экспертов и технических специалистов в области охраны окружающей среды из более чем 120 стран-участниц проекта.

Приверженность экологически безопасному развитию закреплена за китайским правительством в Конституции страны и основном плане национального развития как экологической цивилизации, которому необходимо следовать во всей социально-экономической деятельности и политических курсах.

Борьба с COVID-19 остается в числе приоритетных задач

Несомненно, что хотя многие страны усердно стараются восстановить свою экономику на фоне пандемии COVID-19, она по-прежнему бушует во всем мире, и количество новых случаев заражения этой инфекцией повсеместно растет с каждым днем.

В таких условиях председатель Си призвал ставить людей и их жизнь во главу угла, применяя научно обоснованный подход к отслеживанию происхождения вируса, повышая скоординированность глобальных мер реагирования на COVID-19 и минимизируя риск его трансграничного распространения.

Отметив, что вакцинация является мощным оружием против COVID-19, он подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения справедливого и равноправного распределения вакцин по всему миру.

Китай пообещал предоставить миру к концу этого года в общей сложности два миллиарда доз вакцины против COVID-19 и в течение этого года пожертвовал 100 миллионов доз другим развивающимся странам в дополнение к 100 миллионам долларов США в пользу COVAX.

Применение истинного мультилатерализма имеет решающее значение

Независимо от того, способствует ли он совершенствованию глобальных механизмов регулирования природопользования или эффективной борьбе с COVID-19, мультилатерализм имеет чрезвычайно важное значение, что стало еще одним ключевым моментом в выступлении Си Цзиньпина на Генеральной Ассамблее ООН.

«ООН должна высоко держать знамя подлинной многосторонности и служить странам главной платформой для совместной защиты всеобщей безопасности, обмена достижениями в развитии и определения курса на будущее для всего мира», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер призвал ООН расширить представительство и влияние развивающихся стран в международных делах и взять на себя ведущую роль в развитии демократии и верховенства права в международных отношениях.

Китай — твердый сторонник мультилатерализма

Председатель Си также призвал к созданию нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, подчеркнув, что следует отказаться от практики формирования узких кругов или игр с одним победителем.

«Успех одной страны не должен подразумевать неудачу другой, а мир достаточно велик для обеспечения общего развития и прогресса всех стран», — заявил он и добавил, что разногласия и проблемы между странами необходимо решать посредством диалога и сотрудничества на основе равенства и взаимного уважения.

Будучи крупнейшей развивающейся страной, постоянным членом Совета Безопасности ООН и вторым по величине вкладчиком в регулярный бюджет ООН и отчислений на миротворческую деятельность, Китай всегда активно поддерживал работу Организации Объединенных Наций, решительно защищал международную систему и придерживался многостороннего подхода с конкретными действиями.

Со времени проведения 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в стране прошел ряд крупных международных мероприятий, включая Саммит G20 в Ханчжоу, 22-ю Встречу лидеров экономик форума АТЭС, Форум по вопросам международного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс и один путь», Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай-Африка 2018 года, Китайскую международную выставку импортных товаров и Конференцию по диалогу азиатских цивилизаций.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-22/China-leads-green-development-with-another-practical-step-13KX5J87auI/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=BHULIKZcHMg

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SOURCE CGTN