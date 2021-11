CGTN: Chiny zobowiązują się do równego traktowania podmiotów rynkowych i zbudowania otwartego systemu rynkowego

Omawiając najnowsze działania podjęte przez chińskie władze w zakresie usprawniania wdrażania przepisów prawa antymonopolowego oraz wzmacniania regulacji dotyczących wybranych branż krajowych powiedział, że podjęcie działań na rzecz zdrowego rozwoju chińskiej gospodarki rynkowej jest niezbędne i dodał, że praktyki te są powszechnie stosowane na świecie.

„Będziemy konsekwentnie realizować działania zmierzające do skonsolidowania i rozwinięcia sektora publicznego oraz zachęcać, wspierać i ukierunkowywać rozwój sektora prywatnego" - powiedział.

„Chiny będą nieprzerwanie dążyły do wzmocnienia podwalin pod długofalowy rozwój jej gospodarki i zagwarantowanie lepszego zabezpieczenia krajowych inwestycji i działalności przedsiębiorstw światowych i pochodzących z państw wspólnoty Azji i Pacyfiku" - powiedział.

Ustanowiona w 1989 r. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (ang. APEC) stała się ważną platformą ułatwiającą nawiązanie współpracy gospodarczej między podmiotami gospodarczymi z 21 państw regionu Azji i Pacyfiku. Szczyt Szefów Państw APEC 2021 jest częścią odbywającego się w Nowej Zelandii Tygodnia Liderów Gospodarki APEC, któremu przewodniczyła premier Jacinda Ardern.

W wygłoszonym przemówieniu Xi wezwał gospodarki regionu do „patrzenia w przyszłość i parcia do przodu" i „przeciwstawienia się praktykom dyskryminacyjnym i wykluczającym".

„Wyznaczanie granic w oparciu o ideologię i koncentrowanie się na małych grupach geopolitycznych nie ma przyszłości" - powiedział. „Region Azji i Pacyfiku nie może i nie powinien wracać do konfrontacyjnej i opartej na podziałach polityki z czasów Zimnej Wojny".

Rozwój i przekształcenia przyjazne dla środowiska

Xi odniósł się również do zależności między rozwojem gospodarczym a przekształceniami przyjaznymi dla środowiska oraz wezwał do przyjęcia skoordynowanego i holistycznego podejścia do promowania przekształceń sprzyjających ochronie środowiska i niskoemisyjności.

„Bez rozwoju nie zdołamy zaangażować wystarczających sił gospodarczych, które umożliwiłyby wdrożenie przekształceń przyjaznych dla środowiska; jeśli zaniedbamy poprawę jakości życia obywateli, nie zdobędziemy społecznego poparcia dla proekologicznych przekształceń" - powiedział.

Chiny zobowiązały się do zrealizowania w okresie obowiązywania 14. Planu Pięcioletniego (2021-2025) i w późniejszym okresie szeregu działań, które umożliwią wprowadzenie kompleksowych przekształceń gospodarczych sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi społecznemu. Kraj zobowiązał się również do osiągnięcia do 2030 r. możliwie najwyższego poziomu ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zeroemisyjności do 2060 r.

Tymczasem władze chińskie obiecują, że będą kontynuować filozofię rozwoju ukierunkowaną na dobrostan obywateli. Po wyeliminowaniu skrajnego ubóstwa i zagwarantowaniu przełomowych osiągnięć w tworzeniu średniozamożnego społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach, kraj wzmoże dążenia do promowania wysokiej jakości rozwoju, którego celem jest zagwarantowanie dobrobytu wszystkim obywatelom.

„Musimy właściwie zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju, stosować podejście ukierunkowane na dobrostan obywateli oraz koordynować wzrost gospodarczy oparty na zabezpieczeniu bytu obywateli, a także oszczędzaniu energii i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla" - powiedział Xi.

Wezwał do podjęcia działań na rzecz „promowania w rozwoju gospodarczym przekształceń przyjaznych dla środowiska i osiągnięcia większego postępu w ich zakresie".

Odnosząc się do prowadzonej przez Chiny kampanii na rzecz ograniczania emisji dwutlenku węgla stanowiącej element „dogłębnych przemian społeczno-ekonomicznych" powiedział, że kraj będzie walczył o pozytywne przyczynienie się do ogólnoświatowych przekształceń sprzyjających ochronie środowiska naturalnego.

W piątek Xi weźmie zdalny udział w 28. spotkaniu liderów gospodarczych państw APEC i wygłosi kolejne przemówienie.

