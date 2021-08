CGTN : La GAUC tiendra un sommet mondial de la jeunesse pour un avenir sans carbone

ClimateX mettra l'accent sur quatre domaines relatifs au climat, à savoir la nature et la biodiversité, l'alimentation et la santé, l'énergie ainsi que les transports, qui s'articuleront autour de trois axes distincts, les volets Université, Action et Voix.

Des publications universitaires, des propositions de politiques et de courtes vidéos illustrant les efforts déployés par les jeunes pour atténuer les changements climatiques seront partagées avec les responsables politiques lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

− Volet Université : organisé par Tsinghua, Oxford, Yale et Columbia, le volet Université invite les étudiants de cycles supérieurs qui fréquentent les écoles membres de la GAUC et les étudiants des universités non membres à présenter un article (la date limite pour soumettre le résumé de l'article est le 5 septembre).

− Volet Action : des étudiants de différentes universités membres de la GAUC rechercheront ensemble des solutions climatiques au cours d'un hackathon de 5 jours et 7 heures.

− Volet Voix : conçu en partenariat avec le Réseau des universités de la COP26, ce volet invite les jeunes du monde entier à présenter leurs réflexions sur les changements climatiques au moyen de courtes vidéos (la date limite pour soumettre une vidéo est le 31 août).

Les jeunes qui souhaitent regarder les événements de ClimateX de cette année ou participer à l'événement peuvent aller à l'adresse http://climatex2021.gauc.net/.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sommet, veuillez envoyer un e-mail à [email protected].

La GAUC a été créée en janvier 2019, lorsque huit universités ont fait une déclaration commune au Forum économique mondial de Davos.

À l'heure actuelle, l'Alliance mondiale des universités sur le climat compte 15 universités membres et est déterminée à faire progresser les solutions aux changements climatiques grâce à la recherche, à l'éducation et à la sensibilisation du public. Elle vise aussi à s'associer à des organismes sans but lucratif, industriels et gouvernementaux pour promouvoir la mise en œuvre rapide de ces mesures, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle mondiale.

La GAUC poursuivra cette mission en favorisant les échanges et la coopération entre les universités membres ainsi qu'en dirigeant les efforts mondiaux du secteur de l'enseignement supérieur dans la lutte contre les changements climatiques.

