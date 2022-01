CGTN: Mimořádně významný rok 2021: Jak historie strany mobilizovala národ

PEKING, 4. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Jaký byl v očích světa rok 2021 pro Čínu a její vládnoucí stranu, Komunistickou stranu Číny (KSČ)? Podle slov čínského prezidenta Xi Jinpinga byl rok 2021 „rokem mimořádného významu".

Oslavy stého výročí založení KSČ přitom nejsou jeho jedinou významnou událostí. Kampaň zaměřená na studium dějin strany, šesté plenární zasedání 19. ústředního výboru KSČ i rezoluce o hlavních úspěších a historické zkušenosti KSČ za uplynulé století, to vše jsou další příklady „odvážné seberevoluce pro získání historické iniciativy", kterou KSČ provedla.

Čerpání síly z historie

Historie se v roce 2021 stala pro všechny členy KSČ jakýmsi okřídleným pojmem.

Na počátku roku zahájila KSČ kampaň zaměřenou na studium dějin strany s cílem mobilizovat celou stranu a národ, aby se s plnou důvěrou zcela oddaly rozvoji moderní socialistické Číny.

KSČ, která měla při svém založení v červenci 1921 jen něco málo přes 50 členů, se rozrostla v největší politickou stranu světa s více než 95 miliony členů.

Kampaň má značný a dalekosáhlý význam pro budování silnější vládnoucí marxistické strany i úsilí o zásadní úspěch socialismu s čínskými rysy pro novou éru v okamžiku nového počátečního bodu historie, uvádí se v oběžníku vydaném Ústředním výborem KSČ.

Při červnové návštěvě výstavy o historii KSČ prezident Xi zdůraznil, že „historie strany je tou nejživější a nejpřesvědčivější učebnicí".

Dodal, že je třeba studovat a revidovat historii strany, nést dál její cenné zkušenosti, neopomínat průběh jejích bojů, vzít na svá bedra historické poslání a čerpat z historie sílu k dalšímu postupu.

Při oslavách stého výročí založení strany Čína oznámila historické vítězství v budování společnosti umírněně prosperující ve všech ohledech, v čínštině zvané také „xiaokang", což byl zároveň první cíl strany ke stému výročí.

V novoročním projevu k roku 2022, který pronesl v poslední den roku 2021, vyzval prezident Xi čínský lid, aby „nikdy neusnul na vavřínech dosažených vítězství" a zdůraznil, že „máme před sebou ještě dlouhou cestu".

Pochod vstříc budoucnosti

Dalším tématem roku 2021 bylo, jak zdůraznil ve svém projevu také prezident, „provedení odvážné seberevoluce pro získání historické iniciativy".

V listopadu byla na šestém plenárním zasedání 19. ústředního výboru KSČ přijata přelomová rezoluce. Tato rezoluce zhodnotila aktivitu strany v uplynulém století a stanovila straně směrnice pro dosažení národního oživení prostřednictvím poučení z historie.

Plénum rovněž rozhodlo o svolání 20. celostátního sjezdu KSČ, velmi důležité události s mimořádným politickým významem pro stranu i zemi, ve druhé polovině roku 2022.

Přezkum pomůže vést čínský lid všech etnických skupin k novým a vynikajícím úspěchům při budování socialismu s čínskými rysy v nové historické éře, uvedl ve svém vysvětlujícím projevu k rezoluci prezident Xi.

Rezoluce zdůrazňuje významné zkušenosti nashromážděné za posledních 100 let v deseti aspektech včetně udržování vedoucí úlohy strany, kladení lidu na první místo, rozvoje teoretických inovací, zachování nezávislosti, následování čínské cesty, udržování globální vize, překonávání nových překážek, obhajování sebe sama, podpory jednotné fronty a zachování odhodlání k sebereformě.

Rezoluce rovněž zdůrazňuje rozhodující význam Xiových hlavních postojů a „Xiovy ideje".

V roce 2022 povede strana i nadále čínský lid k druhému jubilejnímu cíli, kterým je vybudování Číny jako velké, moderní socialistické země ve všech ohledech, a to do poloviny tohoto století, kdy oslavíme sté výročí založení Čínské lidové republiky.

„Vždy si musíme zachovat dlouhodobou perspektivu, mít stále na paměti možná rizika, udržet si strategické zaměření a odhodlání a 'dosahovat toho, co je široké a velké a přitom neopomínat to, co je křehké a nepatrné'," řekl v pátek Si.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-02/Exceptionally-significant-2021-How-the-Party-history-mobilized-nation-16uoyfpPgd2/index.html

SOURCE CGTN