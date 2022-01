CGTN: szczególnie znaczący rok 2021: jak historia Partii wpłynęła na mobilizację narodu

PEKIN, 3 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Jak świat podsumuje rok 2021 w odniesieniu do Chin i ich partii rządzącej, Komunistycznej Partii Chin (KPCh)? Według słów prezydenta Xi Jinpinga, minione 365 dni było „wyjątkowo ważne dla kraju".

Obchody stulecia KPCh nie są jedyną szczególną okolicznością. Kampania na rzecz poznawania historii Partii, szósta sesja plenarna XIX Komitetu Centralnego KPCh, rezolucja o najważniejszych osiągnięciach i historycznych doświadczeniach KPCh w minionym stuleciu także stanowią przykład na to, jak KPCh przeprowadziła „odważną autorewolucję w celu przejęcia historycznej inicjatywy".

Czerpanie siły z historii

Tematyka historyczna stała się w 2021 roku czymś w rodzaju hasła przewodniego dla wszystkich członków KPCh.

Wraz z początkiem roku KPCh rozpoczęła kampanię na temat poznawania swojej historii celem zmobilizowania całej Partii i narodu do pełnego poświęcenia się rozwojowi nowoczesnych socjalistycznych Chin przy jednoczesnej pełnej wiarygodności.

Powołana do życia w lipcu 1921 roku i licząca wtedy nieco ponad 50 członków KPCh rozrosła się do największej partii politycznej na świecie, zrzeszającej ponad 95 milionów przedstawicieli.

Jak podano w okólniku wydanym przez Komitet Centralny KPCh, kampania ta ma ogromne i dalekosiężne znaczenie dla budowy silniejszej marksistowskiej Partii rządzącej i dążenia do wielkiego sukcesu socjalizmu z chińskimi cechami charakterystycznymi dla nowej ery, która następuje w nowym historycznym punkcie wyjścia.

Odwiedzając w czerwcu wystawę poświęconą historii KPCh, prezydent Xi zaakcentował, że „historia Partii jest najbardziej żywym i przekonującym podręcznikiem".

Jego zdaniem niezbędne jest studiowanie i analizowanie historii Partii, przekazywanie jej cennych doświadczeń, pamięć o przebiegu jej walk, a także przyjęcie na siebie historycznej misji i czerpanie siły z historii, aby kontynuować rozwój.

Kiedy Partia świętowała swoje stulecie, Chiny ogłosiły przełomowe zwycięstwo w budowaniu umiarkowanie zamożnego społeczeństwa pod każdym względem, określanego również po chińsku jako społeczeństwo „Xiaokang", co było jednocześnie pierwszym celem Partii na stulecie.

Wygłaszając przemówienie noworoczne w ostatnim dniu 2021 roku, prezydent Xi wezwał naród chiński, aby „nigdy nie spoczął na laurach" i podkreślił, że „przed nami jest jeszcze długa droga".

Marsz ku przyszłości

Jak podkreślił prezydent w swoim przemówieniu: „przeprowadzenie odważnej autorewolucji mającej na celu zdobycie historycznej inicjatywy" stanowiło kolejny wiodący temat w 2021 roku.

W listopadzie na szóstym posiedzeniu plenarnym 19 Komitetu Centralnego KPCh przyjęto przełomową rezolucję. Dokonano w niej podsumowania wysiłków Partii w minionym stuleciu, ustalając wytyczne służące osiągnięciu przez Partię narodowego odmłodzenia poprzez wyciąganie wniosków z historii.

Zgromadzenie plenarne podjęło również decyzję o zwołaniu w drugiej połowie 2022 roku 20. Kongresu Narodowego KC KPCh - niezwykle ważnego wydarzenia o doniosłym znaczeniu politycznym zarówno dla samej Partii, jak i dla kraju.

Jak powiedział prezydent Xi w przemówieniu uzasadniającym tę decyzję, ta weryfikacja pomoże poprowadzić społeczeństwo chińskie składające się z licznych grup etnicznych do osiągnięcia nowego i wielkiego sukcesu w budowie systemu socjalistycznego o chińskich cechach w nowej erze.

Dokument podkreśla cenne doświadczenia z ostatnich 100 lat, obejmujące 10 aspektów, takich jak utrzymanie przywództwa Partii, stawianie ludzi na pierwszym miejscu, rozwój innowacji teoretycznych, zachowanie niezależności, podążanie chińską ścieżką, wierność światowej wizji, przełamywanie barier, wspieranie zjednoczonego frontu i zaangażowanie w proces autoreform.

Jednocześnie podkreślono w rezolucji decydujące znaczenie zasadniczej pozycji prezydenta Xi i „myśli Xi".

W 2022 roku Partia będzie kontynuować proces prowadzenia narodu chińskiego w kierunku drugiego celu stulecia, jakim jest przekształcenie Chin do połowy XXI wieku we wspaniały pod każdym względem, nowoczesny kraj socjalistyczny, dla uczczenia setnej rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej.

„Musimy zawsze utrzymywać długoterminową perspektywę, pozostać świadomymi potencjalnych zagrożeń, utrzymywać strategiczną koncentrację i determinację oraz >>osiągać to, co rozległe i wielkie, jednocześnie uwzględniając to, co delikatne i drobne<<" - powiedział prezydent Xi w piątek.

