CGTN: Mladí ľudia z Hongkongu sa tešia na lepšiu budúcnosť, keďže mesto sa integruje do národného rozvoja

PEKING, 5. júla 2022 /PRNewswire/ -- „Mladých ľudí v Hongkongu nemožno obmedziť len na Hongkong. Mali by sme lepšie poznať našu materskú krajinu," povedal Tsang Yi, mladý podnikateľ z Hongkongu.

Yi, ktorý založil hackerspace spoločnosť v juhočínskom meste Šenčen, povedal CGTN, že jeho nádejou je inšpirovať viac mladých ľudí z Hongkongu, aby odišli za svojou kariérou do oblasti Veľkého zálivu Guangdong-Hongkong-Macao (GBA), a uviedol: „Je to najlepší čas, aby sa mladí ľudia z Hongkongu integrovali do národného rozvoja a uplatnili svoje hodnoty v živote."

Keďže miestny trh práce je v čase pandémie COVID-19 pod veľkým tlakom, čoraz viac mladých ľudí v Hongkongu sa angažuje v mestách v GBA, aby si splnili svoje sny.

V rámci programu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v oblasti Veľkého zálivu, ktorý minulý rok zaviedla vláda osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (OAO Hongkong), takmer 1 100 absolventov v Hongkongu bolo najatých viac ako 400 podnikmi v GBA.

V priebehu rokov čínsky prezident Si Ťin-pching opakovane vyjavoval svoje obavy nad blahobytom viac ako siedmich miliónov obyvateľov Hongkongu, pričom mu záleží na mladých ľudoch, ktorí v Hongkongu vyrastajú.

„Keď sa mladým ľuďom darí, Hongkongu sa darí. Keď mladí ľudia rastú, Hongkong rastie. Keď majú mladí ľudia budúcnosť, existuje budúcnosť pre Hongkong," poznamenal Si Ťin-pching na stretnutí, ktoré oslavuje 25. výročie návratu Hongkongu do materskej krajiny a inauguráciu šiesteho funkčného obdobia vlády osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.

Si Ťin-pching vyzval na vytvorenie väčšieho počtu príležitostí pre mladých ľudí v Hongkongu, aby rástli a žiarili. Povedal, že by sa malo vyvinúť úsilie, ktoré by im pomohlo prekonať ťažkosti, oceniť základný vývoj v krajine aj vo svete a zvýšiť ich pocit národnej hrdosti.

Chopiť sa príležitostí v zálive GBA

Najnovší prieskum hongkonskej federácie mládežníckych skupín ukazuje, že 64 % respondentov je ochotných pripojiť sa k programom pracovných skúseností v oblasti Veľkého zálivu alebo k stážam.

Najatraktívnejšími faktormi pre týchto mladých ľudí sú kariérne vyhliadky, veľkosť trhu, sociálne siete a možnosti vzdelávania, ktorých percentuálny podiel predstavoval 84,1 %, 84 %, 70,7 % a 70,4 %.

Podpora rozvoja GBA bola dôležitou súčasťou vízie Si Ťin-pchinga pre región osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, ktorý sa považuje za najlepší vstupný bod Hongkongu na integráciu do celkového rozvoja krajiny.

GBA sa skladá z dvoch osobitných administratívnych oblastí Hongkong a Macao a deviatich miest v susednej provincii Guangdong. Celková plocha je približne 56 000 štvorcových kilometrov a pokrýva približne 6 % čínskej populácie.

„Oblasť Veľkého zálivu zahŕňa tri colné územia v jednej krajine, ktoré fungujú v rámci dvoch rôznych sociálnych systémov s tromi rôznymi menami. Toto je na svete bezprecedentné," povedal čínsky prezident.

Hrubý domáci produkt (HDP) zálivu GBA dosiahol minulý rok 12,6 bilióna jüanov (1,97 bilióna USD), o 2,4 bilióna jüanov viac ako v roku 2017. S menej ako 1 % rozlohy krajiny, GBA vytvoril 12 % národného HDP.

Konsolidácia jedinečného statusu HK

Čína minulý rok zverejnila svoj 14. päťročný plán (2021–2025), návrh a akčný program pre sociálny a hospodársky rozvoj krajiny na nasledujúcich päť rokov a v pláne je zdôraznený aj hospodársky a sociálny rozvoj Hongkongu.

14. päťročný plán naďalej podporuje snahy Hongkongu o posilnenie jeho postavenia medzinárodného finančného, dopravného a obchodného centra; posilňuje jeho postavenie ako globálneho offshore obchodného centra Renminbi, medzinárodného centra pre správu aktív a centra pre riadenie rizík.

Si Ťin-pching v piatok znova zdôraznil plnú podporu ústrednej vlády pre Hongkong pri udržiavaní jeho jedinečného štatútu na dlhodobom základe a vyzval novú vládu OAO Hongkongu, aby splnila očakávania ľudí a za najvyššiu prioritu považovala splnenie ambícií celej komunity.

„Základné záujmy Hongkongu sú v súlade so základnými záujmami krajiny a srdce ústrednej vlády a srdce našich hongkongských krajanov vždy bije rovnako," dodal.

Od svojho návratu do Číny v roku 1997 Hongkong na základe zásady „jedna krajina, dva systémy" s vysokým stupňom autonómie ďalej posilnil svoje postavenie popredného medzinárodného finančného a globálneho obchodného centra. Svetové inštitúcie ho neustále hodnotia ako jednu z najslobodnejších a najkonkurencieschopnejších ekonomík s podnikateľským prostredím na svetovej úrovni.

V piatok Si Ťin-pching zakončil svoj prejav a vyjadril presvedčenie, že so silnou podporou materskej krajiny a solídnou implementáciou „jednej krajiny, dvoch systémov" dosiahne Hongkong ešte väčšie úspechy.

