CGTN: nowa podróż w nowej epoce: Chiny obierają kurs na modernizację

PEKIN, 3 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Od ponad stu lat Chiny niezmiennie podążają ścieżką modernizacji ‒ od projektu „Rewitalizacja Chin" do realizacji celu zakładającego modernizację na czterech płaszczyznach, tj. rolnictwo, przemysł, obronność i nauka, którą podjęto po ustanowieniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r.

Obecnie modernizacja nie jest już tylko marzeniem Chińczyków. W 2022 r. przywódcy Chin przedstawili plan budowy nowoczesnych socjalistycznych Chin, zakładający podążanie unikalną, chińską ścieżką w każdym obszarze.

„Nakreślono ambitny plan zbudowania nowoczesnego socjalistycznego kraju we wszystkich obszarach i przyspieszenia wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego na wszystkich frontach, w oparciu o chińską ścieżkę modernizacji. To wszystko stanowi dla nas wezwanie do wyruszenia w nową podróż" ‒ powiedział prezydent Chin Xi Jinping w swoim noworocznym przemówieniu w minioną sobotę.

Chiny na ścieżce modernizacji

W październiku chińska modernizacja, kluczowy termin definiujący chińską drogę do odmłodzenia narodu, został po raz pierwszy wpisany do raportu przedłożonego podczas Zgromadzenia Narodowego Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Chińska modernizacja posiada elementy, które są uniwersalne dla wszystkich procesów modernizacyjnych, ale charakteryzują ją także pewne aspekty unikalne dla Chin.

Prezydent Xi podkreślił unikalne cechy chińskiej modernizacji, takie jak modernizacja obejmująca ogromną liczbę ludności, wspólny dobrobyt dla wszystkich, postęp materialny i kulturowo-etyczny, harmonię między człowiekiem a naturą oraz pokojowy rozwój.

Chiny dążą do objęcia modernizacją populacji liczącej ponad 1,4 miliarda ludzi. To więcej niż łączna liczba ludności wszystkich rozwiniętych krajów obecnego świata.

Wraz ze stałym rozwojem własnej gospodarki Chiny podejmują działania na rzecz powszechnego dobrobytu, aby zapewnić, że każdy będzie mógł korzystać z sukcesów gospodarczych, co pozwoli zmniejszyć nierówności. Według Niebieskiej Księgi Powszechnego Dobrobytu, wskaźnik dobrobytu w Chinach wzrósł o 79,3% ‒ z 24,67 w 2013 r. do 44,23 w 2020 r.

Kontynuując proces cementowania materialnych podstaw modernizacji i poprawy materialnych warunków zapewniających dobrobyt ludziom, Chiny dążą do rozwoju zaawansowanej kultury socjalistycznej, wspierania silnych ideałów i przekonań oraz kontynuowania chińskiego dziedzictwa kulturowego. Chiny posiadają obecnie 43 pozycje na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, co stanowi największą liczbę na świecie.

Kierując się nową filozofią rozwoju, którą cechuje innowacyjny, skoordynowany, przyjazny dla środowiska, oparty na zasadzie otwartości oraz wspólny rozwój, Chiny w 2022 r. były wciąż wiodącym motorem napędowym dla wzrostu światowej gospodarki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że gospodarka Chin rosła w tempie 3,2% w 2022 r., co pokrywa się z przewidywanym tempem globalnym.

Jak wielokrotnie deklarowali chińscy przywódcy, kraj ten pozostaje zaangażowany w pokojowy rozwój. Przykładem jest zainicjowana w kwietniu Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa, która do tej pory zyskała uznanie i wsparcie ponad 70 krajów.

Konkretne działania

KPCh stawia sobie za cel realizację modernizacji socjalistycznej w latach 2020-2035, a od 2035 r. do połowy stulecia ugruntowanie Chin na pozycji potężnego, nowoczesnego państwa socjalistycznego, które będzie zamożne, silne, demokratyczne, zaawansowane kulturowo, harmonijne i piękne.

Realizacja tych celów już nabiera kształtów. Dzięki filozofii rozwoju skoncentrowanej na ludziach, kraj ustanowił największe na świecie systemy edukacji, zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej.

Xi nazwał innowacje „sercem chińskich działań ukierunkowanych na modernizację". Dążenie Chin do niezależności w zakresie innowacji naukowych znajduje odzwierciedlenie w różnych osiągnięciach, w tym w Systemie Nawigacji Satelitarnej Beidou, badaniach kosmicznych obejmujących sondy księżycowe i marsjańskie oraz budowie własnej stacji kosmicznej, a także załogowego statku podwodnego Fendouzhe. Kraj rozwinął również własne technologie szybkiej kolei, technologie komunikacyjne 5G i sztuczną inteligencję.

Pod względem Globalnego Indeksu Innowacji za rok 2022 zestawianego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, wyspecjalizowaną agencję ONZ, Chiny przesunęły się na 11. miejsce wśród 132 badanych gospodarek.

Zgodnie z wizją prezydenta Xi, że „czyste wody i porośnięte bujną roślinnością góry to bezcenne aktywa", modernizacyjne działania Chin kładą również nacisk na harmonijne współistnienie człowieka z naturą. W ciągu ostatnich 10 lat kraj zmniejszył intensywność emisji dwutlenku węgla o 34,4% i zobowiązał się do osiągnięcia szczytowego poziomu emisji dwutlenku węgla przed 2030 r., a następnie neutralności węglowej do 2060 r.

Chiny podkreślają ponadto, że będą realizować szeroki program otwarcia w większej liczbie obszarów i w większym zakresie, podążając chińską ścieżką modernizacji i dzieląc się ze światem możliwościami w obszarze rozwoju. Według Generalnej Administracji Celnej, w pierwszych 11 miesiącach 2022 r. handel towarami w Chinach wzrósł o 8,6%. rok do roku do kwoty 38,34 bln juanów (5,5 bln dolarów).

https://news.cgtn.com/news/2022-12-31/New-journey-of-the-new-era-China-charts-course-for-modernization-1gcNT6SNh1C/index.html

