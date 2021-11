CGTN : Od Paryża do Glasgow: Chiny działają w obronie planety

Pekin, 3 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- W niedzielę w szkockim mieście Glasgow rozpoczęła się 26. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP26) – pierwsza konferencja po zakończeniu pięcioletniego cyklu rewizji w ramach Porozumienia Paryskiego podpisanego w 2015 r.

Prezydent Chin Xi Jinping wielokrotnie podkreślał stosunek Chin do rozwiązania problemu klimatu, wyrażał wsparcie chińskich firm dla Porozumienia Paryskiego oraz ogłaszał konkretne działania podejmowane przez jego państwo na rzecz ochrony planety.

W pisemnym oświadczeniu wystosowanym do szczytu przywódców światowych (World Leaders Summit) podczas COP26 wydanym w poniedziałek, Xi powtórzył wezwanie do globalnego zjednoczenia i działania, aby rozwiązać problem zmian klimatycznych oraz przedstawił trzy propozycje.

Utrzymanie wielostronnego konsensusu

„Jeśli chodzi o wyzwania globalne, takie jak zmiany klimatyczne, najlepszym rozwiązaniem jest wielostronna współpraca", powiedział w oświadczeniu XI, wzywając wszystkie strony do bazowania na istniejącym konsensusie, pogłębienia wzajemnego zaufania i zacieśnienia współpracy, aby zapewnić sukces konferencji COP26.

Prezydent Chin przyczynił się do ogromnych postępów w sprawie problemów klimatycznych na poziomie światowym. W 2015 r. wygłosił przemowę podczas paryskiej konferencji klimatycznej, pisząc historię poprzez swój wkład w podpisanie Porozumienia Paryskiego.

Podczas szczytu Climate Ambition Summit w grudniu 2020 r., prezydent Xi przedstawił dalsze zobowiązania Chin do roku 2030 w zakresie stałych postępów we wdrażaniu Porozumienia Paryskiego.

Na początku miesiąca, zwracając się do szczytu liderów prowadzonego przez Chiny 15. spotkania Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), podkreślał wagę dzielenia się owocami ekologicznego rozwoju pomiędzy wszystkimi państwami.

Skupienie na konkretnych działaniach

„Tylko wdrażając odpowiednie działania możemy zrealizować nasze wizje" – powiedział w poniedziałek Xi, wzywając wszystkie kraje do realizacji ich zobowiązań, ustanowienia realistycznych celów i podjęcia najwyższych starań stosownie do możliwości poszczególnych państw, aby wywiązać się z zamierzonych działań klimatycznych.

Jak zapewnia prezydent, Chiny zawsze popierają swoje słowa działaniami. Według białej księgi dot. zmian klimatycznych wydanej w zeszłym tygodniu, poziom emisji dwutlenku węgla w tym kraju spadł w 2020 r. o 48.8% w porównaniu z 2005 r. i o 18.8% w porównaniu z 2015 r., co pokazuje, że Chiny poważnie podchodzą do realizacji zobowiązań Porozumienia Paryskiego.

Do końca 2020 r. paliwa niekopalne odpowiadały za 16% zużycia energii pierwotnej w Chinach, a kraj w ciągu ostatniej dekady stopniowo wycofywał 120 milionów kilowatów mocy zainstalowanej w elektrowniach węglowych.

Chiny wprowadziły inicjatywy działań na rzecz środowiska, które wspierają ekologiczną infrastrukturę, energię, transport i finanse również w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku. W 2020 r., 57% inwestycji Chin w państwach partnerskich Inicjatywy trafiało do projektów energii odnawialnej w porównaniu z 38% w 2019 r.

Przyspieszenie zielonej transformacji

Xi podkreślił w poniedziałek znaczenie innowacji w nauce i technologii i wezwał do wspierania ekologicznej gospodarki i społeczeństwa oraz odkrywania nowych możliwości łączenia rozwoju z ochroną środowiska.

Chiny wydały niedawno dwie kluczowe dyrektywy: dokument najwyższego szczebla dotyczący zahamowania wzrostu emisji dwutlenku węgla i osiągnięcia neutralności węglowej oraz plan działania na rzecz zahamowania wzrostu emisji dwutlenku węgla do 2030 r.

Według Xi, kraj będzie wydawać dalsze plany działań w takich dziedzinach, jak energia, przemysł, budownictwo i transport oraz w kluczowych branżach, jak węgiel, energia elektryczna , żelazo i stal oraz cement, w połączeniu z działaniami wspomagającymi w zakresie nauki i technologii, pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz zachęt fiskalnych, podatkowych i finansowych.

Wszystkie te plany tworzą „1+N" – politykę pomagającą wypełnić złożone obietnice co do zahamowania wzrostu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 r. z wyraźnie zaznaczonymi ramami czasowymi, harmonogramami i planami.

