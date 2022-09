CGTN: od tysięcy lat konfucjanizm wpływa na życie ludzi na całym świecie

PEKIN, 30 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Konfucjusz jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych filozofów w historii. Przez ostatnie dwa tysiąclecia jego mądrość była przekazywana z pokolenia na pokolenie i wciąż wpływa na życie ludzi na całym świecie.

Powstałe 2,5 tysiąca lat temu konfucjańskie idee wymiany i dialogu, tolerancji i uczenia się od siebie nawzajem odegrały aktywną rolę w kształtowaniu dziedzictwa chińskiej cywilizacji i dostarczyły inspiracji do wymiany i współpracy między różnymi cywilizacjami.

A statue of Confucius at the Nishan Cultural Tourism Resort in Qufu City, east China's Shandong Province. /CGTN

Według danych historycznych, dzieła Konfucjusza zostały już w XVI wieku przetłumaczone na różne języki europejskie i ukształtowały wielu myślicieli w Europie zarówno tamtych, jak i późniejszych czasów.

Niedawne wydarzenia, tj. Chiński Międzynarodowy Festiwal Kultury Konfucjusza 2022 oraz VIII Forum Nishan poświęcone światowym cywilizacjom w rodzinnym mieście Konfucjusza - Qufu we wschodniochińskiej prowincji Shandong, zgromadziły prawie 200 uczonych i licznych gości z kraju i zagranicy, aby upamiętnić 2573. rocznicę urodzin Konfucjusza, czerpać z jego mądrości i przeanalizować wspólne wartości przedstawicieli różnych cywilizacji.

Współczesne znaczenie konfucjanizmu

Dla niemieckiego filozofa Davida Bartoscha konfucjanizm wyróżnia się na tle innych filozofii pochodzących z różnych cywilizacji. „Jego wpływ był przeogromny nie tylko w Chinach, ale także w Japonii i Korei, a nawet na poziomie międzynarodowym" - powiedział.

Zdaniem Bartoscha, geniusz Konfucjusza polega na tym, że zasiał on „intelektualne ziarna, które wydają plon u każdego, kto studiuje jego dzieła", w przeciwieństwie do filozofów-teoretyków, którzy często bazowali na „ustalonych teoriach".

„On (Konfucjusz) chciał, aby każdy rozwijał jego myśl na swój sposób, we własnym życiu, formułując własne wnioski" - dodał Bartosch.

Zauważa on, że pomimo wzlotów i upadków w swojej wieloletniej historii, prawo konfucjańskie zawsze wyłaniało się na nowo i stanowiło podstawę do łączenia i przyswajania innych elementów, które pojawiały się w chińskiej cywilizacji.

„Konfucjanizm jest jak drzewo; posiada korzenie sięgające głęboko do starożytnej przeszłości, ale drzewo wciąż rośnie" - powiedział.

Jak zauważa Daniel Bell, dziekan Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Publicznej przy Uniwersytecie Shandong, mądrość konfucjańska umożliwiła rozwój gospodarczy w krajach i regionach, które ją przyjęły, a niektóre idee konfucjańskie znajdują odzwierciedlenie w ogólnoświatowym podejściu do kwestii dotyczących przyszłych pokoleń i edukacji.

„Wszystkie te aspekty ogromnie sprzyjają modernizacji" - powiedział.

„Dżentelmen szuka harmonii, a nie jednolitości" - to słynne słowa Konfucjusza. Zdaniem Benjamina Cole'a z Wydziału Filozofii i Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Huaqiao, ten cytat doskonale obrazuje to, że konfucjanizm nie jest taki, jak chciałoby go postrzegać wielu zachodnich komentatorów.

Te słowa są wyrazem szacunku dla różnic, jakie występują pomiędzy ludźmi, a nie zachętą do wyznawania i podążania za identycznymi poglądami - wyjaśnił.

Zdaniem Cole'a w dzisiejszych czasach konfucjanizm rezonuje z ideami dotyczącymi otwartego społeczeństwa, tolerancji i akceptacji różnych dzieł, kultur i środowisk w obrębie jednego społeczeństwa.

