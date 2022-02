CGTN: Peking 2022 končí, pořadatelství zimních olympijských her přechází na Milán-Cortinu 2026

Hostitelská Čína získala celkem rekordních 15 medailí, z toho devět zlatých. V medailové tabulce se umístila na třetím místě za Norskem, které se 16 zlatými medailemi vytvořilo nový historický rekord, a Německem, které ovládlo bobové sporty a připsalo si 12 zlatých.

Zimních olympijských her 2022 se zúčastnilo celkem 2 871 sportovců a více než 2 000 z nich se připojilo také k závěrečnému ceremoniálu. Hlavní režisér ceremoniálu Zhang Yimou popsal závěrečnou akci jako „velkou party" pro sportovce.

„Vskutku výjimečné zimní olympijské hry v Pekingu 2022 zahájily novou světovou éru zimních sportů," prohlásil ve svém projevu Thomas Bach.

Sportovci by však samozřejmě nemohli své neuvěřitelné výkony podávat bez podpory a pomoci organizačního výboru. Do pořádání ZOH 2022 se zapojilo zhruba 27 000 dobrovolníků. Účastníkům her byli neustále k dispozici, kdykoli připravení poskytnout pomoc. Řada delegací služby dobrovolníků chválila.

„Prokázali olympijského ducha. Stali se vyslanci přátelství, porozumění a míru," řekl Bach ve starším rozhovoru pro China Media Group.

Podle tradice byla při závěrečném ceremoniálu spuštěna olympijská vlajka, kterou pekingský starosta Chen Jining odevzdal Bachovi. Ten ji následně předal Chenovým italským protějškům – Beppe Salovi a Gianpietrovi Gedinovi, starostům měst Milán a Cortina d'Ampezzo, která budou společně hostit příští zimní hry nazvané Milán-Cortina 2026.

Oba představitelé nové hostitelské země pak vystoupili s osmiminutovou úvodní prezentací, v níž přivítali zimní olympijské hry 2026.

Na závěr svého projevu Bach prohlásil, že za Pekingem 2022 se zatahuje opona.

Ceremoniál zakončila ohromná sněhová vločka nesoucí olympijský oheň, která se spustila k zemi a svým zhasnutím označila konec her v Pekingu 2022 i začátek čtyřletého odpočítávání do zahájení ZOH Milán-Cortina 2026.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-20/Beijing-2022-Winter-Olympics-closing-ceremony-begins-17Ok5LgyH04/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750188/CGTN_Closing_ceremony_2022_Winter_Olympic_Games_National_Stadium_Beijing_February.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750189/CGTN_image_5009787_54413705.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750190/CGTN_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750191/CGTN_2.jpg

SOURCE CGTN