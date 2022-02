CGTN: Pequim 2022 termina e transmite as Olimpíadas de Inverno para Milão-Cortina 2026

A anfitriã, China, conquistou um recorde de 15 medalhas no total, incluindo nove de ouro. O país ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas, atrás da Noruega, que estabeleceu um novo recorde ao garantir 16 ouros, e da Alemanha, que dominou as competições de deslizamento e conquistou 12 ouros.

Um total de 2.871 atletas participaram dos Jogos de Inverno de 2022, dos quais mais de dois mil estiveram na cerimônia de encerramento. Zhang Yimou, diretor da cerimônia, chamou o evento de encerramento de "grande festa" para os atletas.

"Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, que foram realmente excepcionais, foram o início de uma nova era para os esportes globais de inverno", disse Bach em seu discurso.

Naturalmente, os atletas não conseguiriam alcançar seu desempenho incrível sem o apoio e o auxílio do comitê organizador. Cerca de 27 mil voluntários foram recrutados para as Olimpíadas de Inverno de 2022. Eles estavam sempre lá, prontos para ajudar cada participante dos jogos. Muitas das delegações elogiaram o serviço dos voluntários.

"Eles demonstraram o espírito olímpico. Eles foram embaixadores da amizade, da compreensão e da paz", disse Bach em uma entrevista anterior ao China Media Group.

Como manda a tradição, a bandeira olímpica foi baixada no meio da cerimônia de encerramento e, então, passada por Chen Jining, prefeito de Pequim, para Bach, que entregou a bandeira para Beppe Sala e Gianpietro Gedina, as contrapartes de Chen nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo, respectivamente, que juntas serão anfitriãs dos próximos Jogos de Inverno, denominados Milão-Cortina 2026.

Os dois representantes do país anfitrião também fizeram uma apresentação de oito minutos para dar as boas-vindas às Olimpíadas de Inverno de 2026.

No final de seu discurso, Bach declarou encerrados os jogos de Pequim 2022.

À medida que a cerimônia chegava ao fim, um enorme floco de neve, que também carregava a chama olímpica dos Jogos de Inverno, foi baixado e finalmente saiu, marcando o término de Pequim 2022, bem como o início da contagem regressiva de quatro anos para Milão-Cortina 2026.

