CGTN: Peng Liyuan: A música conecta e aprofunda a amizade entre as pessoas da China e da Tailândia

PEQUIM, 21 de novembro de 2022. /PRNewswire/ -- Embora falem línguas diferentes, chineses e tailandeses podem se comunicar por meio da música, pois ela não conhece fronteiras, disse Peng Liyuan, esposa do presidente chinês, Xi Jinping.

Peng fez essas observações durante uma visita ao Instituto de Música Princesa Galyani Vadhana, na Tailândia, na manhã de sábado, acompanhada por Naraporn Chan-o-cha, esposa do primeiro-ministro tailandês Prayut Chan-o-cha.

Após sua chegada, Peng foi calorosamente recebida por Naraporn, pelo Ministro de Ensino Superior, Ciência, Pesquisa e Inovação da Tailândia, Anek Laothamatas, pelo Presidente do Conselho do Conselho de Música do Instituto Princesa Galyani Vadhana, Piyasakol Sakolsatayadorn, e pelo Presidente do Instituto Choowit Yurayong, entre outras personalidades.

Graças aos esforços de Peng e Naraporn, o instituto de música assinou um memorando de entendimento acadêmico com a Universidade de Artes de Nanjing, na China, em março de 2019. Desde então, as duas escolas têm aprofundado a cooperação por meio de intercâmbio de pessoal, pesquisa conjunta e treinamento no campo da música.

Peng e Naraporn visitaram o showroom do instituto, ouviram atentamente sua história de desenvolvimento e cooperação internacional e mostraram apreço pela criação e desenvolvimento da cooperação do Instituto com a Universidade de Artes de Nanjing.

Elas tiraram fotos juntas e assistiram a uma apresentação musical realizada em conjunto por estudantes chineses e tailandeses das duas escolas em caráter virtual e presencial.

Peng aplaudiu a linda apresentação dos estudantes, que interpretaram clássicos dos dois países.

Ela disse que, durante a apresentação, sentiu a profunda amizade entre os dois países, que é "tão próxima quanto uma família".

Peng destacou a iniciativa da princesa Galyani de estabelecer esse instituto de artes para formar talentos musicais profissionais de alto nível na Tailândia e elogiou os esforços de Naraporn para promover a cooperação entre o Instituto e as faculdades e universidades chinesas.

Após a partida, Peng presenteou um Guzheng chinês (cítaras dedilhadas) e livros e produtos audiovisuais sobre a cultura e música chinesas para o Instituto de Música Princesa Galyani Vadhana. Ela também expressou esperança de que mais jovens na Tailândia conheçam os instrumentos musicais chineses e promovam o intercâmbio cultural entre os dois países.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-19/Peng-Liyuan-visits-Princess-Galyani-Vadhana-Institute-of-Music-1f5Du5kyHbq/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=FzrQeGiAtRw

FONTE CGTN

