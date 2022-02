CGTN: Peng Liyuan fördert den kulturellen Austausch zwischen China und Ecuador

PEKING, 7. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, traf sich am Samstag mit Maria de Lourdes Alcivar, der First Lady von Ecuador, in der Großen Halle des Volkes in Peking. Das Gespräch drehte sich um die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern.