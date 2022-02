CGTN: Peng Liyuan incentiva intercâmbios culturais entre China e Equador

BEIJING, 7 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, esposa do presidente chinês, Xi Jinping, se encontrou no sábado com Maria de Lourdes Alcivar, a primeira-dama do Equador, no Grande Salão do Povo em Pequim. A conversa girou em torno da luta contra a pandemia da COVID-19 e dos intercâmbios culturais entre os dois países.

Em uma sala decorada com peônias da China e rosas do Equador, Peng recebeu calorosamente Alcivar, que acompanhava o presidente equatoriano, Guillermo Lasso, na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022 na sexta-feira.