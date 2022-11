CGTN: Peng Liyuan wzywa Chiny i Indonezję do podjęcia współpracy dla publicznego dobra

PEKIN, 18 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, żona prezydenta Chin Xi Jinpinga, wezwała Chiny i Indonezję do wzmocnienia współpracy dla publicznego dobra oraz wspólnej poprawy warunków bytowych i dobrostanu obywateli obu krajów.

Wezwanie to wygłosiła w środowe popołudnie podczas spotkania z indonezyjską Pierwszą Damą Irianą Joko Widodo.

Peng wiele mówiła o zaangażowaniu Iriany w dobro publiczne, pokrótce zapoznała Irianę z funkcjonującymi w Chinach politykami i osiągnięciami w leczeniu i przeciwdziałaniu gruźlicy oraz HIV/AIDS.

Od 2011 r. Peng pełni funkcje ambasadorki dobrej woli Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) ds. gruźlicy i HIV/AIDS. Od dawna publicznie wspiera globalne działania na rzecz walki z tymi chorobami. Odnosząc się do wideo konferencji zorganizowanej przez WHO 24 marca 2022 r. z okazji Światowego Dnia Gruźlicy opowiedziała o swoich doświadczeniach, jakie przez ponad dziesięć lat, od chwili dołączenia do kampanii przeciwko gruźlicy, zdobyła, odwiedzając wiele placówek medycznych, szkół i społeczności.

Podczas ceremonii otwierającej specjalne wydarzenie wysokiego szczebla zorganizowane w czerwcu 2021 r. przy okazji posiedzenia plenarnego ONZ na wysokim szczeblu w sprawie AIDS wezwała przedstawicieli wszystkich profesji ze wszystkich krajów świata do połączenia się i podjęcia działań na rzecz poprawy profilaktyki i leczenia AIDS i gruźlicy, które przyniosą korzyść całemu rodzajowi ludzkiemu i pozwolą stworzyć globalną wspólnotę walczącą o zdrowie wszystkich obywateli świata.

Podczas środowego spotkania uczniowie Konfucjańskiego Instytutu Turystyki przy indonezyjskim Uniwersytecie Udayana na Bali, ubrani w tradycyjne stroje, odśpiewali indonezyjską pieśń „Bengawan Solo" w języku chińskim.

Peng pochwaliła uczniów za wykonanie pieśni i podziękowała towarzyszącym im muzykom. Niektórzy z uczniów ochoczo zakrzyknęli „dzień dobry, Mamo Peng!", co ją ucieszyło.

Peng pytała uczniów o naukę i życie, zachęciła ich do dalszej nauki języka chińskiego i zaprosiła indonezyjskich uczniów do przyjazdu do Chin, zapoznania się z chińską kulturą oraz bycia emisariuszami współpracy między Chinami i Indonezją.

W towarzystwie Iriany Peng obejrzała również pokaz tradycyjnej indonezyjskiej kultury i sztuki, a także wystawę rękodzieła.

Na powitanie Peng lokalne dziewczęta, odziane w odświętne stroje, wykonały tradycyjny balijski taniec „pendet". Peng serdecznie z nimi gawędziła i podziwiała wyjątkowe, ręcznie wykonane jedwabne tkaniny z charakterystycznymi balijskimi motywami.

Peng i Iriana wypiły wspólnie herbatę, rozmawiały o życiu rodzinnym i wspólnie słuchały muzyki.

