CGTN: Poemas e votos de Ano Novo preparam para produto integrado multilíngue da CGTN

PEQUIM, 31 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 2022, a campanha "Leia um Poema" da CGTN lançou vários eventos especiais para o Festival Qixi em agosto, o Festival de Meados do Outono e o Dia Internacional da Paz em setembro e o Ano Novo que se aproxima.

Treze embaixadores e representantes de Guiné-Bissau, Sri Lanka, Guiana, México, Uruguai, Argélia, Jordânia, Equador, Malawi, Guiné, Egito, da ONU Mulheres, do Centro Cultural Russo em Pequim e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) aceitaram o convite da CGTN para ler poemas e enviar votos para o próximo ano.

Smriti Aryal, representante da ONU Mulheres na China, leu "What I will", escrito por Suheir Hammad, para compartilhar sua atitude, força, coragem e resiliência. "Não esquecerei minhas origens. Vou fazer meu próprio tambor. Trazer para perto meus entes queridos, e nossa cantoria será dançar, nosso canto será tocar tambor", ela leu.

António Serifo Embaló, embaixador de Guiné-Bissau na China, leu "Sea, sea and sea", escrito por Eugénio de Andrade. "Às vezes, o mar é uma figura branca que brilha entre as rochas. O mar torna-se pequeno e meu novamente perfeita anêmona abrindo em meus dedos."

Hassane Rabehi, embaixador da Argélia na China, leu "My motherland, I love you beyond imagination" e mencionou a amizade profunda entre a China e a Argélia. "A amizade entre a Argélia e a China durará para sempre, uma vez que os interesses comuns de toda a humanidade e a amizade de todos os países do mundo durarão para sempre", ele declarou.

A campanha global on-line "Leia um Poema" é um componente central da segunda temporada do produto integrado multilíngue da CGTN "Poetry Sans Frontiers" e será transmitida on-line em 1º de janeiro de 2023.

"Poetry Sans Frontiers" é um programa de intercâmbio intercultural lançado pela CGTN, que rompe as barreiras linguísticas por meio da narrativa e da recitação de poesia de diferentes países e personagens, usa a poesia para contar lindas histórias de amor, de amizade autêntica, de coragem destemida, de amor pela vida, de culto à natureza e de uma anseio de paz.

Na segunda temporada de "Poetry Sans Frontiers", sete episódios serão apresentados ao público global: amizade, paz, vida, a mente dos iniciantes, amor e coragem, retorno e sonho.

Os produtos serão distribuídos no mundo todo em todas as plataformas da CGTN, plataformas de novas mídias do CMG e plataformas internacionais como atividades globais de compilação de poemas e documentários relacionados à poesia, entre outros conceitos, para promover intercâmbios emocionais interpessoais entre os países.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-29/Poems-and-New-Year-blessings-preheat-for-CGTN-s-cultural-product-1g9VGSDd5zG/index.html

FONTE CGTN

