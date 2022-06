CGTN: Prečo môže čínska filozofia rozvoja pomôcť podporiť globálnu prosperitu

Si Ťin-pching poznamenal, že niektoré krajiny spolitizovali a marginalizovali otázku rozvoja, vybudovali „malý dvor s vysokými plotmi", uvalili maximálne sankcie a vyvolali rozkol a konfrontáciu.

Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby si uvedomilo prevládajúci trend vo svete, posilnilo dôveru a konalo jednotne a s veľkou motiváciou s cieľom podporiť globálny rozvoj a rozvojovú paradigmu, ktorá bude prínosom pre všetkých, rovnováhu, koordináciu, inkluzívnosť, obojstranne výhodnú spoluprácu a spoločnú prosperitu.

Realizácia sna ľudí o lepšom živote

Si Ťin-pching počas vystúpenia na podujatí rozprával o svojom príbehu a skúsenostiach, ktoré získal ako farmár na čínskej Sprašovej plošine koncom 60. rokov 20. storočia.

Povedal, že po rokoch návštev miest, mestečiek a dedín v Číne a mnohých krajinách sveta nadobudol hlboký dojem, že sen ľudí o lepšom živote a sociálnej stabilite sa môže uskutočniť len prostredníctvom neustáleho rozvoja.

Si Ťin-pching zdôraznil, že rozvoj je stredobodom medzinárodnej agendy, a vyzval na realizáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov a na dosiahnutie politického konsenzu, že rozvoj si cenia všetci ľudia a všetky krajiny spoločne spolupracujú.

Snaha o spoločný rozvoj

Pod vedením Si Ťin-pchinga sa Čína zaviazala budovať svet spoločnej prosperity. V piatok Si Ťin-pching predložil štyri návrhy na podporu spoločného rozvoja.

Vyzval na spoločné budovanie medzinárodného konsenzu o podpore rozvoja. „Iba ak budú ľudia na celom svete žiť lepšie, bude možné udržať prosperitu, zaručiť bezpečnosť a pevne zakotviť ľudské práva."

Povedal, že medzinárodné spoločenstvo musí spolupracovať na vytvorení priaznivého medzinárodného prostredia pre rozvoj, ktoré by sa vyznačovalo otvoreným svetovým hospodárstvom a spravodlivým a nestranným globálnym systémom riadenia.

Protekcionistické kroky sa vrátia ako bumerang; každý, kto sa pokúsi vytvoriť exkluzívne bloky, sa nakoniec izoluje, poznamenal Si Ťin-pching a dodal, že maximálne sankcie neslúžia nikomu a praktiky oddelenia a prerušenia dodávok nie sú uskutočniteľné ani udržateľné.

Čínsky prezident tiež zdôraznil potrebu podpory nových hnacích síl rozvoja a uviedol, že by sa malo vyvinúť úsilie na zintenzívnenie vedeckých a technologických inovácií, ako aj inštitucionálnych inovácií, rozvoj moderných priemyselných odvetví, prekonanie digitálnej priepasti a urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Pokiaľ ide o rozvoj, žiadna krajina ani jednotlivec nesmú zostať pozadu, zdôraznil Si Ťin-pching a vyzval na vytvorenie globálneho rozvojového partnerstva.

„Rozvinuté krajiny by si mali plniť svoje záväzky, rozvojové krajiny by mali prehĺbiť spoluprácu a juh a sever by si mali vyjsť v ústrety," povedal Si Ťin-pching.

Pevný prísľub Číny

S ohľadom na blaho celého ľudstva navrhol Si Ťin-pching počas všeobecnej rozpravy 76. Valného zhromaždenia OSN v septembri 2021 Globálnu rozvojovú iniciatívu (GDI) na smerovanie globálneho rozvoja k novej etape vyváženého, koordinovaného a inkluzívneho rastu, ktorú vrelo prijalo a výrazne podporilo viac ako 100 krajín.

V piatok Si Ťin-pching oznámil ďalšie pragmatické kroky Číny na pokračovanie podpory Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a na podporu globálnej prosperity.

Uviedol, že Čína zmení Fond na podporu spolupráce juh – juh na Globálny fond pre rozvoj a spoluprácu juh – juh, pridá do neho 1 miliardu dolárov k už vyčleneným 3 miliardám a taktiež zvýši príspevok do trustového fondu OSN pre mier a rozvoj.

Čína je ochotná spolupracovať so všetkými stranami na rozvoji spolupráce v oblasti znižovania a odstraňovania chudoby, výroby a dodávok potravín, ekologického rozvoja, inovácií v oblasti vakcín, výskumu a vývoja, ako aj posilnenia industrializácie a prepojenia, uviedol Si Ťin-pching.

Podľa čínskeho prezidenta krajina vytvorí platformu na výmenu skúseností a poznatkov v oblasti medzinárodného rozvoja, globálne centrum na podporu rozvoja a globálnu sieť poznatkov o rozvoji na účely výmeny skúseností v oblasti riadenia a podpory vzájomného učenia.

„Usporiadame globálne fórum o rozvoji mládeže a zúčastníme sa na spustení globálneho akčného plánu pre rozvoj mládeže v snahe spojiť čo najviac síl na realizáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj," povedal Si Ťin-pching.

