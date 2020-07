CGTN : Xi Jinping parcourt la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine

En 2019, dans le Jilin, la production annuelle totale a progressé de 2,45 milliards de kilogrammes pour passer à 38,78 milliards de kilogrammes ; la croissance nette a été la plus importante du pays et représente 41,2 pour cent de l'augmentation totale.

Xi a ensuite visité la Salle commémorative de la bataille de Siping, où il a pu retracer l'histoire de la révolution et a rendu hommage à ses martyrs.

Xi avait déjà parcouru la province du Jilin en juillet 2015 et septembre 2018.

Redynamisation régionale

En avril 2016, le gouvernement central chinois a mis en place de nouvelles mesures pour redynamiser la région nord-est, qui avait souffert du déclin de l'industrie, de la baisse des investissements et d'un environnement commercial difficile. Les réformes menées à bien, accompagnées d'une série de politiques de soutien, ont permis de simplifier l'administration et d'améliorer l'environnement des entreprises.

En 2018, au cours de ses visites d'inspection du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning, Xi a appelé à de « nouveaux efforts » pour renforcer la redynamisation du nord-est de la Chine.

Pour cela, Xi a déclaré que la région devait approfondir ses réformes pour lutter contre les contradictions, inspirer l'innovation par un fort dynamisme, s'en tenir à la nouvelle philosophie de développement, accroître les avantages du développement vert, intégrer profondément l'initiative de la Nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative) et faire davantage d'efforts pour améliorer les moyens d'existence des populations.

Il a demandé aux gouvernements locaux de continuer à soutenir la construction écologique, la production alimentaire et de valoriser les atouts du développement vert. Puis il a déclaré qu'il était d'une importance capitale d'utiliser pleinement les ressources et les avantages uniques de la région du nord-est, afin de promouvoir le développement de l'économie locale.

Modernisation de l'agriculture

Le président Xi a souligné que la modernisation agricole et la sécurité alimentaire devraient être considérées comme des domaines d'activité essentiels.

Dans le rapport de travail présenté au cours du XIXe Congrès national du PCC, en 2017, il a évoqué les questions liées à l'agriculture, aux zones rurales et aux agriculteurs comme étant « fondamentales pour la Chine, car elles concernent directement la stabilité du pays et le bien-être de notre peuple. »

« Le fait d'aborder ces questions doit occuper une place centrale dans le programme de travail du Parti, et nous devons donner la priorité au développement de l'agriculture et des zones rurales », a déclaré Xi.

L'an dernier, dans une lettre dirigée à des experts, des enseignants et des étudiants de plus de 50 écoles d'agriculture, Xi a expliqué que la Chine ne peut pas se moderniser si elle ne renouvelle pas le secteur agricole et ne revitalise pas ses zones rurales, en octroyant à la science et à la technologie un rôle essentiel.

Il a demandé à des experts agricoles d'aider les agriculteurs à stimuler la productivité et l'innovation technologique, afin d'améliorer les conditions de vie dans la Chine rurale.

